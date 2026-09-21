ماه فقط چراغ شب‌های زمین نیست؛ گرانش آن بر جزر و مد اقیانوس‌ها، زیست‌بوم‌های ساحلی و حتی پایداری محور چرخش زمین اثر می‌گذارد. اما اگر یک شب بخوابیم و صبح بیدار شویم و ماه دیگر در آسمان نباشد، نخستین پیامدها چه خواهند بود؟این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، سناریویی را بررسی می‌کند که از تاریک‌تر شدن شب‌ها و تغییر جزر و مد آغاز می‌شود و به پیامدهایی بسیار گسترده‌تر برای اقلیم، حیات دریایی و آینده تمدن انسانی می‌رسد.