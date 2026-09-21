تکنوتابناک؛
اگر ماهوارهها از کار بیفتند، زندگی روی زمین چه تغییری میکند؟
ماهوارهها بسیار فراتر از ابزارهایی برای ارتباط یا تصویربرداری فضایی هستند؛ از پیشبینی آبوهوا و هدایت هواپیماها و کشتیها گرفته تا کشاورزی، ارتباطات مناطق دورافتاده و مدیریت زیرساختها، بخش بزرگی از زندگی مدرن به آنها وابسته است.اما افزایش زبالههای فضایی و احتمال برخورد ماهوارهها با یکدیگر، سناریویی را مطرح کرده که با نام «سندرم کسلر» شناخته میشود؛ وضعیتی که میتواند استفاده از مدار زمین را روزبهروز دشوارتر کند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بررسی میکند که اگر شبکهٔ ماهوارهای زمین بهشدت آسیب ببیند، کدام بخشهای زندگی ما زودتر از همه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
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