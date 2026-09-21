نقاشی ناصرالدینشاه از زنی در حرمسرا
نقاشی ناصرالدینشاه از زنی در حرمسرا، پرترهای که شاه در حاشیه آن از حال نامساعد خود و زمان کشیدن تصویر نوشته است.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۳۷| |
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به گزارش تابناک؛ تصویر یکی از زنان زیبای دربار ناصرالدین شاه، در اطاق مجللی کنار میزِکوچک ایستاده، روسری بزرگی به سردارد، بطوریکه مقداری از موهایش پیداست، فرق سرش راست و در طرفین موها گل زده است دامن بلندی پوشیده که زیر آن زپون است. در هر دو دستش چیزهایی قرار دارد که احتمالا دست راست باد بزن است.
دستخط ناصرالدین شاه در حاشیه نقاشی: "در روز نوزدهم رمضان المبارک با اینکه احوالم قدری بهم خورده است کشیده شد در حوض خانه در سه ساعت سه دقیقه کم به غروب مانده است ایت ئیل سنۀ ۱۲۶۶. "
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
البته اون شیشه مشروب و گیلاس بغل دستش هم روی میز کشیده شما ندیدی!!!
مرحوم اهل دل بودن!
مرحوم اهل دل بودن!
پاسخ ها
امیر| |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
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