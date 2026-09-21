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نقاشی ناصرالدین‌شاه از زنی در حرمسرا

نقاشی ناصرالدین‌شاه از زنی در حرمسرا، پرتره‌ای که شاه در حاشیه آن از حال نامساعد خود و زمان کشیدن تصویر نوشته است.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۳۷
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5524 بازدید
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۳

نقاشی ناصرالدین‌شاه از زنی در حرمسرا

به گزارش تابناک؛ تصویر یکی از زنان زیبای دربار ناصرالدین شاه، در اطاق مجللی کنار میزِکوچک ایستاده، روسری بزرگی به سردارد، بطوریکه مقداری از موهایش پیداست، فرق سرش راست و در طرفین مو‌ها گل زده است دامن بلندی پوشیده که زیر آن زپون است. در هر دو دستش چیز‌هایی قرار دارد که احتمالا دست راست باد بزن است.

دستخط ناصرالدین شاه در حاشیه نقاشی: "در روز نوزدهم رمضان المبارک با اینکه احوالم قدری بهم خورده است کشیده شد در حوض خانه در سه ساعت سه دقیقه کم به غروب مانده است ایت ئیل سنۀ ۱۲۶۶. "

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ناصرالدین شاه نقاشی حرمسرا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
19 رمضان روزه بوده این نقاشی را کشیده ! خیل جالبه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
4
3
پاسخ
البته اون شیشه مشروب و گیلاس بغل دستش هم روی میز کشیده شما ندیدی!!!
مرحوم اهل دل بودن!
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
کمی از قدیم مطالعه داشته باشید متوجه میشید که شیشه های شربت برای مریض ها، این شکلی بودند و گیلاس مخروطی شکل لزوما برای مشروب نبوده برای مصرف دارو و شربت استفاده میشه.
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