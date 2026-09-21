آتشفشان‌ها می‌توانند هزاران یا حتی میلیون‌ها سال خاموش بمانند، اما خاموشی همیشه به معنای مرگ آن‌ها نیست. برخی واقعاً منبع ماگمای خود را از دست می‌دهند، برخی از آن دور می‌شوند و بعضی دیگر فقط برای مدتی بسیار طولانی آرام می‌گیرند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، سه مسیر اصلی پایان فعالیت آتشفشان‌ها را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چرا حتی آتشفشانی که صدها هزار سال فوران نکرده، ممکن است هنوز کاملاً نمرده باشد.