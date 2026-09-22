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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۳۳۲
کد خبر:۱۳۹۵۳۳۲
2229 بازدید
خانم‌ها و آقایان؛

چرا بعضی‌ها زودتر از همه سراغ فناوری‌های جدید می‌روند؟

هر اختراع یا ایده تازه‌ای، از تلفن همراه گرفته تا فناوری‌های نوظهور، مسیر مشابهی را برای فراگیر شدن طی می‌کند؛ عده‌ای بلافاصله آن را امتحان می‌کنند، گروهی منتظر تأیید دیگران می‌مانند و برخی نیز تا زمانی که چاره‌ای نداشته باشند حاضر به تغییر نیستند. «نظریه اشاعه نوآوری» توضیح می‌دهد چه عواملی تعیین می‌کنند یک فناوری یا ایده با چه سرعتی در جامعه گسترش یابد و چرا بعضی افراد همیشه در ابتدای این موج و برخی در انتهای آن قرار دارند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با بررسی پنج گروه اصلی پذیرندگان نوآوری، سازوکار گسترش ایده‌های تازه را توضیح می‌دهد.
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