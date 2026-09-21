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پزشکیان فردا به نیویورک می‌رود

مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور از سفر فردا (سه‌شنبه) پزشکیان به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۳۰
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4298 بازدید
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۴
سفر رئیس جمهور

به گزارش تابناک؛ دکتر پزشکیان به منظور شرکت در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل، فردا سه‌شنبه عازم نیویورک می‌شود.

شرکت و سخنرانی در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل، دیدار و گفت‌وگو با برخی سران و مقامات کشورهای حاضر در این مجمع، دیدار با ایرانیان فرهیخته و مقیم ایالات متحده، دیدار و گفت‌وگو با نخبگان و اندیشکده‌های آمریکایی و ... از جمله برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به نیویورک است.

ترامپ در بی سابقه‌ترین اقدام خصمانه دولت‌آمریکا، به برخی اعضای هیات بلندپایه ایرانی از جمله اعضای تیم رسانه‌ای رئیس‌جمهور ویزای ایالات متحده برای حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را صادر نکرده است.

گفتنی است؛ هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) به وقت محلی در مقر این سازمان در نیویورک و با شعار «بازگرداندن اعتماد» آغاز به کار کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
5
پاسخ
ایران در نیویورک نماینده رسمی و مقیم صدا و سیما دارد که او نیز دارای چند همکار محلی است دیگر چه لزومی بر اعزام هیات خبری.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
0
پاسخ
کلا رییس جمهور چند نفر رو با خودش برده؟؟دخترش هم هست؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تا جایی که ما میدونیم حتی برای تیم رسانه ای دولت هم ویزا صادر نکردن. مثل اون دورانی نیست که صدها نفر رفتند و آخرش هم در یک کامیون کلی اجناس آمریکایی خریده بودند و ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
2
پاسخ
مذاکره دو رئیس جمهور انجام شود
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