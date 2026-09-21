بهاره رهنما به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد

به گزارش تابناک؛ بهاره رهنما در گفت‌وگویی درباره ماجرای شکایت سیروان خسروی از او صحبت کرد؛ پرونده‌ای که در نهایت به صدور حکم ۸۰ ضربه شلاق برای این بازیگر منجر شد.

این پرونده به مطالبی برمی‌گشت که رهنما در فضای مجازی درباره سیروان خسروی منتشر کرده بود و این خواننده پس از آن از وی شکایت کرد. طبق گزارش‌های منتشرشده در آن زمان، رهنما به اتهاماتی از جمله توهین، نشر اکاذیب و هتک حرمت محکوم شد. رأی صادرشده در دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شد، اما اجرای حکم با توجه به نداشتن سابقه کیفری و وضعیت اجتماعی رهنما، به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمد.