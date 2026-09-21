بهاره رهنما به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد
بهاره رهنما در پرونده سیروان خسروی به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۲۸| |
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به گزارش تابناک؛ بهاره رهنما در گفتوگویی درباره ماجرای شکایت سیروان خسروی از او صحبت کرد؛ پروندهای که در نهایت به صدور حکم ۸۰ ضربه شلاق برای این بازیگر منجر شد.
این پرونده به مطالبی برمیگشت که رهنما در فضای مجازی درباره سیروان خسروی منتشر کرده بود و این خواننده پس از آن از وی شکایت کرد. طبق گزارشهای منتشرشده در آن زمان، رهنما به اتهاماتی از جمله توهین، نشر اکاذیب و هتک حرمت محکوم شد. رأی صادرشده در دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شد، اما اجرای حکم با توجه به نداشتن سابقه کیفری و وضعیت اجتماعی رهنما، به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
بهاره رهنما کدوم ، دوست بزرگواری هست؟ سیروان خسروی ، چه شخصیت با ارزشی هست؟ از قیمت گوشت و مرغ و بنزین و آب و برق و اینترنت و کارمزد و ارزش افزوده و برنج و قند و شکر و سکه و دلار و طلا و اجاره خونه و روغن خوراکی و لاستیک و لوازم یدکی و مصالح ساختمانی و قطع برق و آب و... خبر دارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
آخه رسانه محترم تابناک موضوع ایشون یا سایر افراد مشابه کدوم مشکل را از مردم یا مملکت حل میکنه که لازم میدونی چاپش کنی بابا از درد ومشکلات روزانه مردم اگر بخواهی تیتر بزنی تا صد قرن دیگه هم مطلب برای چاپ شدن داری اونا را بنویس بلکه فردا جلوی مردم روسفید بشی از ما گفتن
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