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تغییر در صداوسیما قطعی است/ برای وحید جلیلی از رهبر شهید خرج نکنید

با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست پیمان جبلی بر صداوسیما، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مدیریتی در رسانه ملی شدت گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۲۶
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6877 بازدید
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برای وحید جلیلی از رهبر شهید خرج نکنید
 
 
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، تغییر در مدیریت صداوسیما پیمان جبلی و تیم وی حالا به یکی از بحث‌های جدی فضای رسانه‌ای تبدیل شده است. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره آینده رسانه ملی، فعالیت جریان‌های نزدیک به صداوسیما در شبکه‌های اجتماعی نیز بیشتر به چشم می‌آید؛ مطالبی که در آنها تلاش می‌شود از عملکرد تیم فعلی، از جمله پیمان جبلی و وحید جلیلی، دفاع شود.
 
اما مسئله فقط دفاع از یک مدیر یا یک تیم مدیریتی نیست؛ بحث از جایی جدی می‌شود که برای دفاع از عملکرد امروز، به نام و دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب درباره افراد در مقاطع گذشته استناد می‌شود.
 

از کارنامه صداوسیما بگویید، نه از رهبر شهید

 
تیم فعلی صداوسیما در سال‌های گذشته با انتقادهای مختلفی روبه‌رو بوده است؛ انتقادهایی که محدود به یک جریان سیاسی خاص نمانده و از طیف‌های مختلف مطرح شده است.
 
اگر قرار است از عملکرد این تیم دفاع شود، منطقی است که کارنامه خودشان را روی میز بگذارند؛ از میزان مخاطب و تولیدات گرفته تا سیاست‌گذاری، مدیریت شبکه‌ها و خروجی فرهنگی رسانه ملی.اما استناد به سخنان یا تقدیرهای رهبر شهید انقلاب در یک مقطع گذشته، نمی‌تواند جای پاسخ به پرسش‌های امروز درباره عملکرد یک مدیر یا مجموعه مدیریتی را بگیرد. برای وحید جلیلی از رهبر شهید خرج نکنید؛ از کارنامه خودش بگویید.
 

همان‌هایی که سال‌ها دیگران را منکوب می‌کردند

 
نکته قابل تأمل‌تر اینجاست که بخشی از کسانی که امروز با تکیه بر چنین استدلالی از تیم فعلی صداوسیما دفاع می‌کنند، سال‌ها دیگران را به دلیل استناد به نظر رهبر درباره افراد مورد حمله قرار می‌دادند.
 
سال‌ها اگر مدیری در مقطعی از سوی رهبر انقلاب مورد تقدیر قرار گرفته بود، همین جریان تأکید می‌کرد که یک جمله یا تقدیر تاریخی نمی‌تواند ملاک قضاوت درباره تمام عملکرد آینده یک فرد باشد. حالا اما در دفاع از تیم فعلی صداوسیما، همان منطق ظاهراً تغییر کرده است؛ نظر رهبر درباره یک فرد، از یک تقدیر در یک مقطع، به مستندی برای دفاع از عملکرد امروز او تبدیل می‌شود.
 
اگر استناد به نظر رهبر درباره افراد معیار است، این معیار باید برای همه یکسان باشد؛ نه اینکه درباره یک نفر گفته شود تقدیر گذشته ملاک قضاوت امروز نیست، اما درباره فردی دیگر همان تقدیر تبدیل به سند دفاع شود.
 
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یک تقدیر، چک سفیدامضا نیست

حتی تقدیرهای صریح رهبر شهید از برخی مدیران در دوران مسئولیتشان نیز نشان می‌دهد که تقدیر یک مقطع را نمی‌توان به معنای تأیید تمام عملکرد آینده یک فرد دانست. نمونه‌های مدیریتی متعددی وجود دارد که افراد در مقطعی مورد تمجید قرار گرفته‌اند، اما در سال‌های بعد کارنامه‌اش محل نقد قرار گیرد یا حتی از مسئولیت کنار گذاشته شود. به عنوان مثال پیام تقدیر رهبر شهید انقلاب از سرافراز مدیر اسبق صدا و سیما نمونه بارز یکی از آنهاست.
 
بنابراین تقدیر در یک مقطع، چک سفیدامضای عملکرد یک مدیر برای همیشه نیست؛ اصلی که درباره همه افراد باید یکسان اجرا شود.
 

اگر کارنامه‌ای دارید، همان را نشان دهید

 
بحث بر سر این نیست که کسی حق ندارد از وحید جلیلی یا مدیریت فعلی صداوسیما دفاع کند. اگر این تیم معتقد است عملکرد قابل دفاعی داشته، بهترین راه، ارائه همان کارنامه است. عدد و آمار، میزان مخاطب، تولیدات، سیاست‌های فرهنگی و نتیجه تصمیم‌های مدیریتی می‌تواند مبنای این دفاع باشد.
 
اما وقتی به جای پاسخ به عملکرد امروز، از اعتبار یک شخصیت برای دفاع از یک مدیر استفاده می‌شود، طبیعی است که این سؤال شکل بگیرد که چرا خودِ کارنامه به اندازه کافی برای این دفاع به میدان نمی‌آید.
 
تغییرات مدیریتی صداوسیما هر زمان که تصمیم نهایی درباره آن گرفته شود، مسیر آینده این سازمان را مشخص خواهد کرد؛ اما درباره دفاع از مدیران فعلی، یک اصل روشن است: برای دفاع از وحید جلیلی، از کارنامه خودش بگویید؛ برای دفاع از تیم فعلی صداوسیما، عملکرد خودش را نشان دهید و برای این دفاع، از رهبر شهید هزینه نکنید.
 
 
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برچسب ها
صداوسیما پیمان جبلی وحید جلیلی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۹
حاج بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
16
128
پاسخ
صدا و سیمای میلی را ملی کنید لطفا.
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
قبل از صدا وسیما این دولت نفاق باید تغییر کند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
مثل اینتنشنال بشه خوبه؟! راضی میشید؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
6
40
پاسخ
تابناک جالبه در خصوص صدا و سیما این شکلی خبر میزنی ، آنهم با این متن ... چون این مدل شامل خود دولت و حتی قوه قضاییه و .... دیگه هم میشود.
چون مهم کارنامه است ...
پاسخ ها
ناشناس
| Sweden |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
فرق نمی کند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
12
92
پاسخ
درخصوص کارنامه صداو سیما واینکه اکثریت مردم اصلا نگاه نمی کنند،اینقدر واضح است که شاید حتی نیاز به نظرسنجی هم نداشته باشد، کافی است در کوچه وبازار حرفهای مردم را گوش کنید. مردم نمی دانند این گروه با چه رویی هنوز می خواهند بمانند.
شاید بتوان بطور قطع اعلام کرد که یکی از مراکز اصلی که مانع انسجام ملی کشور است،همین صداوسیما است.
ناشناس
|
Sweden
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
13
78
پاسخ
علاوه بر تغییر باید محاکمه شوند .
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
8
91
پاسخ
صداوسیما شده محل هدر رفت بیت المال
ناشناس
|
Romania
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
7
62
پاسخ
به جرم توهین. تهمت و افترا و تشویش اذهان عمومی و دروغ پراکنی که تاثیرات ملی و فرا ملی داشته باید محاکمه شوند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
4
42
پاسخ
بخش عمده ای از موفقیت رسانه های دشمن در جذب و اثربخشی بر مخاطبان ایرانی مستقیما حاصل سیاستهای نادرست صدا و سیماست.به این فاجعه پایان دهید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
5
52
پاسخ
تغییر در صدا و سیما یک ضرورت و برای آرامش روانی جامعه واجب است
قطعا این تغییر همه را خوشحال خواهد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
5
37
پاسخ
من حدود20ساله که دیگه تلویزیون خودمونو به همین دلیل نگاه نمیکنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
39
پاسخ
صرف نظر از جبلی و غیر جبلی ، تاریخ مصرف تلویزیون داری دولتی پر هزینه و بی فایده با این شیوه اداره در دنیا مدت هاست تمام شده است . تلویزیون های چابک و سودآور خصوصی جای سازمان های عریض و طویل و پر هزینه را گرفته اند کافی است قدری واقع بین باشیم ...
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