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تعداد بازدید : 323
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۳۲۵
کد خبر:۱۳۹۵۳۲۵
2661 بازدید
نظرات: ۳
چرتکه؛

چرا پول هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود؟

در چند دههٔ گذشته، قیمت طلا، مسکن، سهام و حتی بیت‌کوین هم‌زمان با افزایش حجم پول در آمریکا رشد کرده‌اند؛ روندی که پرسش مهمی را پیش می‌کشد: آیا دارایی‌ها واقعاً گران‌تر شده‌اند، یا این پول است که به‌تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد؟این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با مقایسه داده‌های چند دهه اخیر، به سراغ سازوکار خلق پول، نقش بانک‌ها و بانک مرکزی و پیامدهای افزایش نقدینگی می‌رود و بررسی می‌کند در چنین سیستمی چه کسانی بیشتر منتفع می‌شوند و چه کسانی بیشترین هزینه را می‌پردازند
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم چرتکه پول ارزش پول اقتصاد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
11
پاسخ
چون اصلا نمیدونن اقتصاد یعنی چی
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
4
پاسخ
به خاطر ارزان بودن کاغد ، هی وسوسه میشن که همینطور هی پول های خوشگل خوشگل چاپ کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
2
پاسخ
پول کجا ؟اینجوری نگو بگو چرا پول ما هرروز بی ارزشتر میشه
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