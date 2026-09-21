در چند دههٔ گذشته، قیمت طلا، مسکن، سهام و حتی بیت‌کوین هم‌زمان با افزایش حجم پول در آمریکا رشد کرده‌اند؛ روندی که پرسش مهمی را پیش می‌کشد: آیا دارایی‌ها واقعاً گران‌تر شده‌اند، یا این پول است که به‌تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد؟این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با مقایسه داده‌های چند دهه اخیر، به سراغ سازوکار خلق پول، نقش بانک‌ها و بانک مرکزی و پیامدهای افزایش نقدینگی می‌رود و بررسی می‌کند در چنین سیستمی چه کسانی بیشتر منتفع می‌شوند و چه کسانی بیشترین هزینه را می‌پردازند