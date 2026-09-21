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پیام قاطع ستادکل نیروهای مسلح به دشمن

ستادکل نیرو‌های مسلح در بیانیه‌ای اعلام نمود، آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ملت ایران سر تعظیم فرود آورند.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۲۰
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ستادکل نیروهای مسلح

به گزارش تابناک؛ ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس تاکید کرد: طعم تلخ شکست‌های بیشتر را به دشمن می چشانیم.

متن این بیانیه به شرح ذیل است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

31 شهریورماه، در تاریخ درخشان انقلاب اسلامی یادآور حماسه سترگ است؛ برهه‌ای که ملت مقاوم ایران با تکیه بر ایمان راسخ و وحدت کلمه، در برابر تجاوز نظامی دشمنان بعثی در هشت سال دفاع مقدس و انواع فشار‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی ابرقدرت‌های شرق و غرب، سدی نفوذناپذیر پدید آورد و با برهم زدن تمامی محاسبات متعارف در عرصه نظامی و راهبردی جهان، بدون از دست دادن حتی یک وجب از خاک مقدس کشور عزیزمان، شکستی جبران‌ناپذیر را بر پیکره استکبار جهانی و نیرو‌های نیابتی نظام سلطه آمریکا، یعنی رژیم بعثی عراق، تحمیل کرد.

درس آموز‌ها و تجارب ارزشمند هشت سال دفاع مقدس، روند بلوغ و تکامل قدرت و اقتدار دفاعی بی‌نظیر کشور را به سمت «ایران قوی» سوق داد و موجب گردید آمریکای مغرور و رژیم جنایتکار و کودک‌کش صهیونیستی، در جنگ دوازده‌روزه تحمیلی و جنگ رمضان، در برابر ملت مبعوث شده و فرزندان دلاور و شجاع آنان در نیرو‌های مسلح، زانو بزنند و سر تعظیم فرود آورند.

در شرایط کنونی، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به خداوند متعال، حمایت مردم قهرمان، دانش بومی و خوداتکایی راهبردی در صنایع دفاعی و فناوری‌های نوین نظامی، با وارد کردن خسارات سنگین به زیرساخت‌های نظامی-امنیتی و منافع راهبردی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی در غرب آسیا، معادلات امنیتی را به نفع امت اسلامی و ملت شریف ایران تغییر داده‌اند؛ که نمونه بارز آن، به دست گرفتن مدیریت تنگه هرمز با ترتیبات ایرانی، فروریختن هیمنه پوشالی ارتش رو به زوال، هالیوودی و تروریستی آمریکای جنایتکار، و ذلیل کردن ارتش کودک‌کش صهیونیستی می‌باشد.

ملت نستوه ایران به فضل الهی، با تکیه بر ایمان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خلاقانه ملی، در پی ضربات سنگینی که به پیکره دشمنان آمریکایی-صهیونیستی وارد نموده است در برابر حملات ترکیبی دشمن، به‌ویژه جنگ‌های اقتصادی، شناختی و رسانه‌ای نیز، با قدرت، شکست دیگری را به کارنامه سیاه استکبار جهانی تحمیل خواهد کرد.

ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (صلی الله علیه و آله و سلم)، ضمن گرامیداشت یاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (قدس سره)، و تجلیل از همه شهیدان گرانقدر و ایثارگران و خانواده‌های معزز آنان در دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، با تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، به ملت شریف ایران اطمینان می‌دهد: آحاد رزمندگان اسلام در ارتش، سپاه، وزارت دفاع، فراجا و بسیج و مرزبانان کشور، در حفظ منافع ملی، حقوق ملت، تمامیت ارضی ایران عزیز در برابر دشمن کوتاه نخواهند آمد و طعم تلخ شکست‌های بیشتر را بر متجاوزان و بدخواهان ملت ایران. به‌ویژه دشمنان آمریکایی، صهیونیستی و هم‌پیمانان آنها، خواهند چشاند.

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برچسب ها
ستادکل نیروهای مسلح هفته دفاع مقدس شکست بیانیه‌ آمریکا رژیم صهیونیستی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا
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