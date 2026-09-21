En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

معافیت از خدمت ۵ ملی‌پوش با برنز ناگویا

برنز بازی‌های آسیایی ناگویا، هم مدال بود و هم مجوز معافیت از خدمت سربازی برای پنج بازیکن جوان تیم ملی بسکتبال ایران بود که در این تیم حضور داشتند.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۱۹
| |
2519 بازدید
|
۳
تیم ملی بسکتبال

به گزارش تابناک؛ برنز ناگویا برای پنج بازیکن جوان تیم ملی بسکتبال ایران، تنها یک مدال آسیایی نبود. آنها با کسب این مدال، از خدمت سربازی نیز معاف خواهند شد.

ملی‌پوشان ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، چین را با نتیجه ۷۹ بر ۷۰ شکست دادند و روی سکوی سوم این رقابت‌ها ایستادند. این مدال، نخستین مدال کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا بود.

در این مسابقه، متین آقاجانپور با کسب ۲۱ امتیاز بهترین امتیازآور ایران بود و پیتر گریگوریان نیز با ۱۵ امتیاز در رده بعدی قرار گرفت.

کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی برای پنج بازیکن جوان تیم ملی ایران، یک امتیاز ویژه نیز به همراه داشت. بر اساس قانون «سرباز قهرمان» مدال‌آوران بازی‌های آسیایی که در سن مشمولیت خدمت سربازی قرار داشته باشند، از خدمت سربازی معاف می‌شوند.

بر این اساس، متین آقاجانپور، پیتر گریگوریان، مهدی جعفری، مهدی حیدری و علیرضا شریفی، پنج بازیکن جوان تیم ملی بسکتبال ایران که مشمول این قانون هستند، با کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا از خدمت سربازی معاف خواهند شد. 

تیم ملی بسکتبال ایران با هدایت سوتیریس مانولوپولوس، پس از صعود از مرحله گروهی و عبور از بحرین در یک‌چهارم نهایی، در نیمه‌نهایی برابر کره‌جنوبی شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند؛ اما در دیدار رده‌بندی با نمایش قدرتمند برابر چین، نخستین مدال کاروان ایران در ناگویا را به دست آورد.

به این ترتیب، مدال برنز ناگویا برای پنج بازیکن جوان تیم ملی، علاوه بر افتخار ایستادن روی سکوی بازی‌های آسیایی، پایان خدمت سربازی و یک امتیاز مهم برای ادامه مسیر حرفه‌ای آنها در بسکتبال ایران را نیز به همراه خواهد داشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
برنز ناگویا خدمت سربازی تیم ملی بسکتبال بازی های آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
سید موسی شبیری زنجانی؛ فقیهی که از حافظه‌اش برای تاریخ نوشت
آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاداش داغ به بلندقامتان پس از برنزی شدن
عملکرد کاروان ایران در روز نخست؛ برنز بسکتبال، شروع خوب تنیس روی میز و سه پیروزی در ووشو
رکورد ملی در بازی‌های آسیایی شکسته شد
عکس: ضرب نخستین مدال ایران در بازی‌های آسیایی در بسکتبال
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
رضا
|
Germany
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
3
پاسخ
خداوکیلی به همه ورزش ها باید برسه جز فوتبال. دم شون گرم نوش جون شون.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
6
1
پاسخ
سلام، لطفا آقای بیرانوند هم به پاس زحمات ایشان در تیم ملی از سربازی معاف شوند. به خدا همه ملت راضی هستند، از مسولین محترم وزیر ورزش و رییس جمهور این درخواست را داریم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
نه من راضی نیستم از طرف خودت حرف بزن ، نمی خواد بره تو برجک نگهبانی . بده، می خواد بره فوتبال بازی کنه
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید
افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا را ببینید
سیر و عسل؛ معجون طلایی یا بمب جانبی!
اعترافات جاسوس موساد که امروز اعدام شد
تصاویر جنجالی که باعث پلمب رستوران شد
لاله مرزبان به ایران بازمی‌گردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید
تصاویر ماهواره‌ای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمه‌چینی حمله؟!
آخرین وضعیت امیر نوری پس از تصادف
ویدیوی تازه از خلبان آمریکایی حین فرار از ایران!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
پیش‌ بینی قیمت طلا، سکه و دلار شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
گزارش سی‌ان‌ان از ۱۴ ماهواره روسی که به ایران اطلاعات می‌دهند
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۳ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۱ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۹ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۳ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005qz9
tabnak.ir/005qz9