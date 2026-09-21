برنز بازی‌های آسیایی ناگویا، هم مدال بود و هم مجوز معافیت از خدمت سربازی برای پنج بازیکن جوان تیم ملی بسکتبال ایران بود که در این تیم حضور داشتند.

به گزارش تابناک؛ برنز ناگویا برای پنج بازیکن جوان تیم ملی بسکتبال ایران، تنها یک مدال آسیایی نبود. آنها با کسب این مدال، از خدمت سربازی نیز معاف خواهند شد.

ملی‌پوشان ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، چین را با نتیجه ۷۹ بر ۷۰ شکست دادند و روی سکوی سوم این رقابت‌ها ایستادند. این مدال، نخستین مدال کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا بود.

در این مسابقه، متین آقاجانپور با کسب ۲۱ امتیاز بهترین امتیازآور ایران بود و پیتر گریگوریان نیز با ۱۵ امتیاز در رده بعدی قرار گرفت.

کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی برای پنج بازیکن جوان تیم ملی ایران، یک امتیاز ویژه نیز به همراه داشت. بر اساس قانون «سرباز قهرمان» مدال‌آوران بازی‌های آسیایی که در سن مشمولیت خدمت سربازی قرار داشته باشند، از خدمت سربازی معاف می‌شوند.

بر این اساس، متین آقاجانپور، پیتر گریگوریان، مهدی جعفری، مهدی حیدری و علیرضا شریفی، پنج بازیکن جوان تیم ملی بسکتبال ایران که مشمول این قانون هستند، با کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا از خدمت سربازی معاف خواهند شد.

تیم ملی بسکتبال ایران با هدایت سوتیریس مانولوپولوس، پس از صعود از مرحله گروهی و عبور از بحرین در یک‌چهارم نهایی، در نیمه‌نهایی برابر کره‌جنوبی شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند؛ اما در دیدار رده‌بندی با نمایش قدرتمند برابر چین، نخستین مدال کاروان ایران در ناگویا را به دست آورد.

به این ترتیب، مدال برنز ناگویا برای پنج بازیکن جوان تیم ملی، علاوه بر افتخار ایستادن روی سکوی بازی‌های آسیایی، پایان خدمت سربازی و یک امتیاز مهم برای ادامه مسیر حرفه‌ای آنها در بسکتبال ایران را نیز به همراه خواهد داشت.