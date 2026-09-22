En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
سلیمی در گفتگو با تابناک:

رئیس‌جمهور شجاعانه از حقوق ایران دفاع کند / جنایت‌های آمریکا تبیین شود

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک قاطعانه پیام عزت، استقلال، انسجام و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان منتقل کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۱۸
| |
4636 بازدید
|
۱۷

رئیس‌جمهور شجاعانه از حقوق ایران دفاع کند / جنایت‌های آمریکا تبیین شود

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره انتظارات از رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک اظهار کرد: رئیس‌جمهور باید اقتدار ملت ایران را به نمایش بگذارد و با ادبیاتی محکم، شجاعانه و قاطعانه در برابر اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا و جنایت‌هایی که این کشور مرتکب شده است، موضع‌گیری کند.

رئیس جمهور جنایت‌های آمریکا را در نیویورک تبیین کند

وی با اشاره به حملات آمریکا علیه ایران افزود: جنایت‌هایی که آمریکایی‌ها انجام داده‌اند، از جمله حمله به مراکز و اماکنی که بر اساس قواعد بین‌المللی باید از مصونیت برخوردار باشند، خلاف همه قواعد و مقررات بین‌المللی است و باید ابعاد آن برای افکار عمومی جهان تبیین شود.

سلیمی همچنین با اشاره به شهادت مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حملات اخیر گفت: مسئولانی که هدف این حملات قرار گرفتند، مسئولان رسمی کشور و منتخب یا منصوب در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران بودند و اقدام علیه آنها باید در چارچوب حقوق و قواعد بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

پزشکیان صلابت ملت ایران را به نمایش بگذارد

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رئیس‌جمهور باید صلابت ملت ایران را به نمایش بگذارد و نماینده ملتی باشد که برای دفاع از عزت، استقلال و حقوق خود آماده ایستادگی است.

ملت ایران عزت خود را نمی‌فروشد

وی ادامه داد: ملت ایران تسلیم فشارها نخواهد شد، عزت خود را نمی‌فروشد و شرافت خود را معامله نمی‌کند. این پیام باید با صدایی رسا در مجامع بین‌المللی مطرح شود.

سلیمی خاطرنشان کرد: ملت ایران عزم جدی برای مقابله با ظلم و استکبار دارد و ملتی منسجم و متحد است؛ بنابراین کسانی که تصور می‌کنند می‌توانند با ایجاد اختلاف و شکاف میان مردم ایران به اهداف خود برسند، در محاسباتشان دچار اشتباه شده‌اند.

رئیس‌جمهور شجاعانه از حقوق ایران دفاع کند / جنایت‌های آمریکا تبیین شود

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در روزهای آینده به منظور شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد. 

رئیس جمهور ضمن سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با سران و مقامات برخی از کشورها در حاشیه این اجلاس دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

امسال به هیچ یک از اعضای تیم رسانه ای رئیس جمهور ویزا داده نشده است؛ اقدامی که نشانگر تلاش همه جانبه دولتمردان آمریکایی برای خاموش کردن صدای واقعیت و افشای جنایات آنان علیه ملت ایران است.

 هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تاریخ ۲۲ تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، (۳۱ تا ۷ مهر ماه) در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل، مهم‌ترین نشست چندجانبه سازمان ملل است و هدف آن فراهم کردن فرصت برای گفت‌وگو و تصمیم‌گیری درباره مسائل جهانی و هماهنگی میان کشورهای عضو است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سلیمی رئیس جمهور پزشکیان نیویورک سازمان ملل متحد اقتدار ایران
۳۱ شهریور؛ روزی که میگ‌های عراقی آسمان ایران را شکافتند/ در ساعات اولیه جنگ چه گذشت؟
سید موسی شبیری زنجانی؛ فقیهی که از حافظه‌اش برای تاریخ نوشت
آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟
پزشکیان عازم نیویورک شد
ترامپ در باتلاق تصمیمات متناقض گرفتار است / دیدگاه‌های چین و روسیه را بررسی می‌کنیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
4
23
پاسخ
اقای سلیمی مشکلات حوزه انتخابی رو پیگیری کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
30
پاسخ
رییس جمهور باید به مردم خودش هم جوابگو باشه برای این اقتصاد و فقر و گرونی و.....
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
4
17
پاسخ
مدل پزشکیان، شجاعانه صحبت کردن نیست کلا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
14
17
پاسخ
امسال هیچ دلیل منطقی برای سفر پزشکیان به امریکا وجود نداشت !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تنها موقعیت صحبت کردن همینه! شاید تو خبر نداری ولی الان نصف دنیا از مدرسه میناب خبر نداره تنها فرصت رساندن صدای این جنایت به گوش دنیاست
مانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
3
23
پاسخ
چقدر ساده لوده هستیم که انتظار داریم سازمان ملل برای ما کاری بکنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
لوح
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
13
18
پاسخ
روسای جمهور چین و روسیه حاضر نشدند نیویورک بروند، چطور رییس جمهور ایران که خاکش مورد تجاوز آمریکا قرار گرفته اینطور ملت خودش را تحقیر میکند و پا به خاک دشمن میگذارد ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریس جمهور سازمان ملل می رود نه آمریکا .
فهمیدنش خیلی سخت نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
7
پاسخ
اگه مثبته چرا بورس منفی سه روز
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
5
1
پاسخ
شرایط به نفع ترامپ نیست.همه از دست ش شاکی ان.از جراید بگیر تا اکثریت مردم و کنگره.بهترین فرصت که کله پا ش کنه.🤸
اتیرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
3
پاسخ
میشه توضیح بدین چرا وقتی نفت میره بالای 105 دلار آمریکا حمله نمیکنه؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
8
1
پاسخ
از یک اصلاح طلب توقعی نداریم که انقلابی حرف بزند و عمل کند. شرایط دنیا با حرف زدن درست نمیشه. همه هم میدانند آمریکا جنایتکار است. تو این شرایط رفتن به نیویورک فایده ندارد. وزیر خارجه میتونه بره سخنرانی کنه و مواضع ایران را بگوید.
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
از جنک طالبان می خوهیم کمی مطالعه کنند .
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18
افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!
جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا را ببینید
سیر و عسل؛ معجون طلایی یا بمب جانبی!
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی
لاله مرزبان به ایران بازمی‌گردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید
جزئیات محکومیت بهاره رهنما به 80 ضربه شلاق
تصاویر ماهواره‌ای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمه‌چینی حمله؟!
آخرین وضعیت امیر نوری پس از تصادف
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
گزارش سی‌ان‌ان از ۱۴ ماهواره روسی که به ایران اطلاعات می‌دهند
قرص چینی برای باکره نمایی!
راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۰ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۳ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۵۴ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۴۸ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qz8
tabnak.ir/005qz8