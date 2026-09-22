عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک قاطعانه پیام عزت، استقلال، انسجام و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان منتقل کند.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره انتظارات از رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک اظهار کرد: رئیس‌جمهور باید اقتدار ملت ایران را به نمایش بگذارد و با ادبیاتی محکم، شجاعانه و قاطعانه در برابر اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا و جنایت‌هایی که این کشور مرتکب شده است، موضع‌گیری کند.

رئیس جمهور جنایت‌های آمریکا را در نیویورک تبیین کند

وی با اشاره به حملات آمریکا علیه ایران افزود: جنایت‌هایی که آمریکایی‌ها انجام داده‌اند، از جمله حمله به مراکز و اماکنی که بر اساس قواعد بین‌المللی باید از مصونیت برخوردار باشند، خلاف همه قواعد و مقررات بین‌المللی است و باید ابعاد آن برای افکار عمومی جهان تبیین شود.

سلیمی همچنین با اشاره به شهادت مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حملات اخیر گفت: مسئولانی که هدف این حملات قرار گرفتند، مسئولان رسمی کشور و منتخب یا منصوب در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران بودند و اقدام علیه آنها باید در چارچوب حقوق و قواعد بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

پزشکیان صلابت ملت ایران را به نمایش بگذارد

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رئیس‌جمهور باید صلابت ملت ایران را به نمایش بگذارد و نماینده ملتی باشد که برای دفاع از عزت، استقلال و حقوق خود آماده ایستادگی است.

ملت ایران عزت خود را نمی‌فروشد

وی ادامه داد: ملت ایران تسلیم فشارها نخواهد شد، عزت خود را نمی‌فروشد و شرافت خود را معامله نمی‌کند. این پیام باید با صدایی رسا در مجامع بین‌المللی مطرح شود.

سلیمی خاطرنشان کرد: ملت ایران عزم جدی برای مقابله با ظلم و استکبار دارد و ملتی منسجم و متحد است؛ بنابراین کسانی که تصور می‌کنند می‌توانند با ایجاد اختلاف و شکاف میان مردم ایران به اهداف خود برسند، در محاسباتشان دچار اشتباه شده‌اند.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در روزهای آینده به منظور شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد.

رئیس جمهور ضمن سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با سران و مقامات برخی از کشورها در حاشیه این اجلاس دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

امسال به هیچ یک از اعضای تیم رسانه ای رئیس جمهور ویزا داده نشده است؛ اقدامی که نشانگر تلاش همه جانبه دولتمردان آمریکایی برای خاموش کردن صدای واقعیت و افشای جنایات آنان علیه ملت ایران است.

هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تاریخ ۲۲ تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، (۳۱ تا ۷ مهر ماه) در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل، مهم‌ترین نشست چندجانبه سازمان ملل است و هدف آن فراهم کردن فرصت برای گفت‌وگو و تصمیم‌گیری درباره مسائل جهانی و هماهنگی میان کشورهای عضو است.