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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۳۱۷
کد خبر:۱۳۹۵۳۱۷
1974 بازدید
تکنو تابناک؛

چطور از هوش مصنوعی پاسخ‌های بهتری بگیریم؟

استفاده از چت‌بات‌های هوش مصنوعی ساده به نظر می‌رسد، اما کیفیت پاسخ‌ها تا حد زیادی به نحوه طرح درخواست، میزان اطلاعات زمینه‌ای و حتی انتخاب مدل مناسب بستگی دارد. بسیاری از کاربران بدون توجه به این نکات، با پاسخ‌های کلی، چاپلوسانه یا حتی نادرست روبه‌رو می‌شوند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، توضیح می‌دهد چگونه می‌توان با نوشتن درخواست‌های دقیق‌تر، بررسی دیدگاه‌های مخالف، توجه به سوگیری‌ها و راستی‌آزمایی پاسخ‌ها، استفاده مؤثرتری از هوش مصنوعی داشت.
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