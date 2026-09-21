جریمه سنگین برای یحیی و شاگردانش

یحیی گل‌محمدی و بازیکنان تیم دهوک به دلیل نتایج نامطلوب در هشت دیدار اخیر لیگ ستارگان عراق، با جریمه مالی از سوی مدیریت باشگاه مواجه شدند.

به گزارش تابناک؛ یحیی گل‌محمدی، سرمربی دهوک، به همراه بازیکنان تیم اصلی این باشگاه در پی نتایج ضعیف این تیم در هشت هفته اخیر لیگ ستارگان عراق، از سوی مدیریت باشگاه جریمه مالی شدند.

«شیوان الاتروشی»، هماهنگ‌کننده رسانه‌ای باشگاه دهوک، در این خصوص گفت: مدیریت باشگاه تصمیم گرفته است ۱۵ درصد از حقوق بازیکنان و کادر فنی را به دلیل نتایجی که تیم در لیگ ستارگان عراق کسب کرده، کسر کند؛ چرا که این نتایج در سطح مورد انتظار نبود و نتوانست انتظارات باشگاه و هواداران را برآورده کند.

او افزود: باشگاه دهوک یکی از نخستین تیم‌هایی بود که آماده‌سازی خود را برای فصل جدید آغاز کرد و مدیریت باشگاه تلاش کرد تمام امکانات و حمایت‌های لازم را در اختیار کادر فنی و بازیکنان قرار دهد تا شرایط مناسبی برای تیم جهت کسب نتایج مورد انتظار فراهم شود.

الاتروشی همچنین توضیح داد: نتایجی که تیم در هشت مسابقه اخیر به دست آورده، رضایت‌بخش نبوده و با حجم آماده‌سازی‌ها و حمایتی که مدیریت باشگاه پیش از آغاز فصل و در طول مسابقات در اختیار تیم قرار داده، تناسب نداشته است.

او تأکید کرد: تصمیم برای کسر ۱۵ درصد از حقوق بازیکنان و کادر فنی با هدف اصلاح مسیر، بهبود نتایج و ارتقای سطح تیم گرفته شده است؛ به شکلی که عملکرد دهوک با اهداف و انتظارات باشگاه و هواداران مطابقت داشته باشد.

لازم به ذکر است که هدایت دهوک بر عهده یحیی گل محمدی است و با گذشت ۸ هفته از لیگ ستارگان عراق با ۹ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد.

منبع: مهر