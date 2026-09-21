En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

جریمه سنگین برای یحیی و شاگردانش

یحیی گل‌محمدی و بازیکنان تیم دهوک به دلیل نتایج نامطلوب در هشت دیدار اخیر لیگ ستارگان عراق، با جریمه مالی از سوی مدیریت باشگاه مواجه شدند.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۱۵
| |
2675 بازدید

جریمه سنگین برای یحیی و شاگردانش

به گزارش تابناک؛ یحیی گل‌محمدی، سرمربی دهوک، به همراه بازیکنان تیم اصلی این باشگاه در پی نتایج ضعیف این تیم در هشت هفته اخیر لیگ ستارگان عراق، از سوی مدیریت باشگاه جریمه مالی شدند.

«شیوان الاتروشی»، هماهنگ‌کننده رسانه‌ای باشگاه دهوک، در این خصوص گفت: مدیریت باشگاه تصمیم گرفته است ۱۵ درصد از حقوق بازیکنان و کادر فنی را به دلیل نتایجی که تیم در لیگ ستارگان عراق کسب کرده، کسر کند؛ چرا که این نتایج در سطح مورد انتظار نبود و نتوانست انتظارات باشگاه و هواداران را برآورده کند.

او افزود: باشگاه دهوک یکی از نخستین تیم‌هایی بود که آماده‌سازی خود را برای فصل جدید آغاز کرد و مدیریت باشگاه تلاش کرد تمام امکانات و حمایت‌های لازم را در اختیار کادر فنی و بازیکنان قرار دهد تا شرایط مناسبی برای تیم جهت کسب نتایج مورد انتظار فراهم شود.

الاتروشی همچنین توضیح داد: نتایجی که تیم در هشت مسابقه اخیر به دست آورده، رضایت‌بخش نبوده و با حجم آماده‌سازی‌ها و حمایتی که مدیریت باشگاه پیش از آغاز فصل و در طول مسابقات در اختیار تیم قرار داده، تناسب نداشته است.

او تأکید کرد: تصمیم برای کسر ۱۵ درصد از حقوق بازیکنان و کادر فنی با هدف اصلاح مسیر، بهبود نتایج و ارتقای سطح تیم گرفته شده است؛ به شکلی که عملکرد دهوک با اهداف و انتظارات باشگاه و هواداران مطابقت داشته باشد.

لازم به ذکر است که هدایت دهوک بر عهده یحیی گل محمدی است و با گذشت ۸ هفته از لیگ ستارگان عراق با ۹ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد.

منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
یحیی گل محمدی باشگاه دهوک جریمه سرمربی
سید موسی شبیری زنجانی؛ فقیهی که از حافظه‌اش برای تاریخ نوشت
آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کسب نخستین امتیاز گل‌گهر در آسیا
رحمتی: لیگ ایران تمام توان ما را گرفته است
حمله ژوزه مورینیو به داور در پی شکست رئال
دهوک عراق برای گل محمدی جایگزین تعیین کرد
فوتبالیست آمریکایی برای کودک شهید هزینه داد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید
افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا را ببینید
سیر و عسل؛ معجون طلایی یا بمب جانبی!
اعترافات جاسوس موساد که امروز اعدام شد
تصاویر جنجالی که باعث پلمب رستوران شد
لاله مرزبان به ایران بازمی‌گردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید
تصاویر ماهواره‌ای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمه‌چینی حمله؟!
آخرین وضعیت امیر نوری پس از تصادف
ویدیوی تازه از خلبان آمریکایی حین فرار از ایران!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
پیش‌ بینی قیمت طلا، سکه و دلار شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
گزارش سی‌ان‌ان از ۱۴ ماهواره روسی که به ایران اطلاعات می‌دهند
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۳ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۱ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۹ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۳ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005qz5
tabnak.ir/005qz5