در نورث‌آمبرلند بریتانیا، بخشی از باغ اَنویک به مجموعه‌ای کاملاً متفاوت اختصاص یافته است؛ «باغ سمی» که ده‌ها گونه از گیاهان خطرناک و حتی بالقوه کشنده را در خود جای داده است. برخی از این گیاهان می‌توانند با تماس پوستی سوختگی شدید ایجاد کنند و برخی دیگر در صورت خورده شدن، مسمومیت مرگبار به همراه دارند. نکته عجیب اینجاست که بسیاری از گیاهان این باغ چندان نادر و ناشناخته نیستند و نمونه‌هایی از آن‌ها در باغچه‌های معمولی نیز دیده می‌شود. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، باغبان مجموعه از خطرناک‌ترین گیاهان باغ و واقعیتی می‌گوید که ممکن است نگاه شما به برخی گیاهان آشنا را تغییر دهد.