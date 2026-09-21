طبیعت و جغرافیا؛
باغی که هر گیاهش میتواند شما را بکشد
در نورثآمبرلند بریتانیا، بخشی از باغ اَنویک به مجموعهای کاملاً متفاوت اختصاص یافته است؛ «باغ سمی» که دهها گونه از گیاهان خطرناک و حتی بالقوه کشنده را در خود جای داده است. برخی از این گیاهان میتوانند با تماس پوستی سوختگی شدید ایجاد کنند و برخی دیگر در صورت خورده شدن، مسمومیت مرگبار به همراه دارند. نکته عجیب اینجاست که بسیاری از گیاهان این باغ چندان نادر و ناشناخته نیستند و نمونههایی از آنها در باغچههای معمولی نیز دیده میشود. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، باغبان مجموعه از خطرناکترین گیاهان باغ و واقعیتی میگوید که ممکن است نگاه شما به برخی گیاهان آشنا را تغییر دهد.
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