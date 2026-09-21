دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس، تأکید کرد: رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک باید ضمن انتقال پیام اقتدار و عزت ملت ایران، جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و دیگر ملت‌ها را برای افکار عمومی جهان تبیین کند.

رئیس‌جمهور با دست پر به نیویورک می‌رود / مظلومیت قربانیان جنایت‌های آمریکا به گوش جهانیان برسد

بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار کرد: این سفر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که در مجمع عمومی سازمان ملل، کشورها دیدگاه‌ها و مواضع خود را درباره مسائل مختلف مطرح می‌کنند.

رئیس جمهور با دستانی پر عازم نیویورک می‌شود

وی افزود: آقای پزشکیان با دست پُر به این سفر خواهد رفت و انتظار می‌رود پیام اقتدار ملت بزرگ ایران اسلامی را به گوش جهانیان برساند.

صدای قربانیان جنایت‌های آمریکا به جهانیان مخابره شود

سعیدی با اشاره به ضرورت تبیین اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم، انتقال جنایت‌هایی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین دیگر ملت‌های جهان انجام داده‌اند و باید این موارد برای افکار عمومی دنیا تشریح شود.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار می‌رود رئیس‌جمهور در این سفر با استفاده از ظرفیت‌های موجود، از جمله نمایش تصاویر شهدای مدرسه میناب و جنایت لامرد، حوادث و جنایت‌های اخیر، یاد و نام شهدای ایران و همچنین رهبر و شخصیت‌های شهید کشور را زنده نگه دارد و ابعاد اقدامات آمریکا را برای مردم جهان آشکار کند.

وی افزود: باید جنایت‌ها و اقداماتی که از سوی آمریکا انجام شده و آنچه علیه بشریت صورت گرفته، در سطح افکار عمومی جهان تبیین شود.

رئیس جمهور عزت اقتدار و عظمت ایران را به جهانیان نشان دهد

سعیدی در پایان خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور باید در این سفر عزت، بزرگی، اقتدار و عظمت ملت ایران را به جهانیان نشان دهد و صدای ملت ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل به گوش دنیا برساند.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در روزهای آینده به منظور شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد.

رئیس جمهور ضمن سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با سران و مقامات برخی از کشورها در حاشیه این اجلاس دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

امسال به هیچ یک از اعضای تیم رسانه ای رئیس جمهور ویزا داده نشده است؛ اقدامی که نشانگر تلاش همه جانبه دولتمردان آمریکایی برای خاموش کردن صدای واقعیت و افشای جنایات آنان علیه ملت ایران است.

هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تاریخ ۲۲ تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، (۳۱ تا ۷ مهر ماه) در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل، مهم‌ترین نشست چندجانبه سازمان ملل است و هدف آن فراهم کردن فرصت برای گفت‌وگو و تصمیم‌گیری درباره مسائل جهانی و هماهنگی میان کشورهای عضو است.