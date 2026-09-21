هوش مصنوعی چقدر تا «فهمیدن» جهان فاصله دارد؟

مدل‌های هوش مصنوعی امروز می‌توانند به پرسش‌های بسیار دشوار علمی پاسخ دهند و در برخی آزمون‌ها از بسیاری از انسان‌ها جلو بزنند، اما هنوز در برابر مسئله‌هایی بسیار ساده که به درک مفاهیمی مانند «بالا و پایین»، «داخل و خارج» یا «باز و بسته» نیاز دارند، به شکل عجیبی ناتوان می‌شوند. آزمون‌های «آرک ای‌جی‌آی» دقیقاً برای سنجش همین شکاف طراحی شده‌اند؛ اینکه آیا هوش مصنوعی واقعاً می‌تواند در موقعیتی ناآشنا استدلال کند یا فقط الگوهای آموخته‌شده را بازتولید می‌کند. در نسل جدید این آزمون‌ها، حتی بازی‌های ساده و بدون دستورالعمل نیز به چالشی جدی برای پیشرفته‌ترین مدل‌ها تبدیل شده‌اند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نشان می‌دهد چرا فاصله میان «دانستن» و «فهمیدن» هنوز یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر رسیدن به هوش عمومی مصنوعی است.