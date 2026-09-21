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کیهان: حجاب در میانه جنگ هم تعطیل‌بردار نیست!

کیهان نوشت: «اساساً شأن نزول آیه حجاب در میانه یک جنگ بوده است. چراکه حتی اگر ما در یک جنگ نظامی نیز شکست بخوریم، لزوماً دچار ضربه هویتی نخواهیم شد.»
کد خبر: ۱۳۹۵۳۰۵
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3018 بازدید
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۱۶
حجاب

به گزارش تابناک؛ «ممکن است این شبهه ایجاد شود که در بحبوحه جنگ با دشمن، باید مسائلی مثل حجاب را رها کرد! 

از این منظر، جنگ نباید به معنای تعطیلی سیاست‌های مرتبط با حفظ مؤلفه‌های هویتی جامعه تلقی شود؛ دراین‌رابطه حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی می‌گوید: «اتفاقاً خداوند متعال در قرآن کریم، آیه حجاب را در جریان جنگ احزاب نازل کرده است؛ یعنی اساساً شأن نزول آیه حجاب در میانه یک جنگ بوده است. چراکه حتی اگر ما در یک جنگ نظامی نیز شکست بخوریم، لزوماً دچار ضربه هویتی نخواهیم شد. امام حسین (ع) نیز در کربلا شکست نظامی خورد، اما شکست هویتی نخورد.» 

حفظ هویت فرهنگی جامعه نه مسئله‌ای حاشیه‌ای، بلکه بخشی از همان صیانت از سرمایه اجتماعی کشور است. کشوری که در برابر تهدیدهای بیرونی ایستادگی می‌کند، همزمان باید نسبت به سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی خود نیز حساس باشد. در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، توقف روند است. نباید اجازه داد شکستن یک مرز مقدمه شکستن مرز بعدی شود و جامعه پس از مدتی با پدیده‌هایی مواجه شود که چند سال قبل حتی تصور عادی‌شدن آن‌ها نیز دشوار بود. »
منبع: کیهان

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حجاب جنگ روزنامه کیهان میدان جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
68
7
پاسخ
کار از بی حجابی گذشته
بی بندوباری را جمع کنید
برخی رسما برهنگی را دارند ترویج میکنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
مشکلی دارین با وضع موجود ,کیهان و طرفداراش بزارن از ایران برن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
53
پاسخ
توی جامعه نیستی داداش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
82
پاسخ
کیهان روزنامه ای است با تیراژ زیر ۵ هزار نفر که نمی تواند برای مردم و مملکت نسخه بپیچد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
کیهان زیاد انتقاد میکنه بعدش ما انتقاد میکنیم تابناک پخش نمیکنه چرا؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
4
78
پاسخ
بی حجابی آخرین و کم اهمیت ترین مشکل مملکت است.
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
36
پاسخ
میخواستم یک مطلب بلند بنویسم ولی به همین بسنده میکنم که کیهان و هر کس که دغدغه حجاب را دارد نظر نهایی خودش را در رابطه حجاب ارائه دهد که بدون برخورد های فیزیکی و دور از شان مرام و فرهنگ ایرانی بتوان این مسئله حجاب را که قطعا در درجه پایینتری از دیگر مشکلات کشور را دارد حل کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
65
پاسخ
اختلاس چی تعطیل برداره یا نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
52
پاسخ
کیهان جان اینقدر دلد برای بهشت جهنم مردم نسوزد
ناشناس
|
Sweden
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
45
پاسخ
شریعتمداری دقیقا در کدام مدار و جهان سیر میکند انگار در این کشور زندگی نمیکند نمیداند اینجا چه خبر است
نون نداریم بخوریم از فرط گرانی تو نگران چی هستی ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
48
4
پاسخ
کاملا دیدگاه درستیه
حجاب خاکریزه؛ و اگر فتح شد دشمن میاد سراغ بقیه ی موارد...
اگر دقت بشه بسیار از ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی منشائش بی حجابی و بی بند و باریه!
در ضمن هم اختلاس بده و هم بی حجابی؛ این دوگانه سازی ها دیگه نخ نما شده!!
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تعیین و تعریف حاکریز و ... دست خودمونه
تنها چیزی که زورمون می رسه حجابه ظاهرا چون اقتصاد و ... همه چیز خارج از کنترل ماست و فکر می کنیم می توانیم با کنترل حجاب بگوییم همه چیز را کنترل کرده ایم
سعی کنید خاکریزها رو دور از خودمون تعیف کنید که وقتی از دستش دادیم نگیم شکست خورده ایم!!!!!!!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
نظر 11:20 کاملا درسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
26
پاسخ
آیه ی حجاب؟؟؟؟؟؟؟ مگر چنین آیه ای داریم؟ عجیب است که هیچکس به این مسئله اشاره نکرده است.
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