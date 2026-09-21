به گزارش تابناک؛ «ممکن است این شبهه ایجاد شود که در بحبوحه جنگ با دشمن، باید مسائلی مثل حجاب را رها کرد!

از این منظر، جنگ نباید به معنای تعطیلی سیاست‌های مرتبط با حفظ مؤلفه‌های هویتی جامعه تلقی شود؛ دراین‌رابطه حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی می‌گوید: «اتفاقاً خداوند متعال در قرآن کریم، آیه حجاب را در جریان جنگ احزاب نازل کرده است؛ یعنی اساساً شأن نزول آیه حجاب در میانه یک جنگ بوده است. چراکه حتی اگر ما در یک جنگ نظامی نیز شکست بخوریم، لزوماً دچار ضربه هویتی نخواهیم شد. امام حسین (ع) نیز در کربلا شکست نظامی خورد، اما شکست هویتی نخورد.»

حفظ هویت فرهنگی جامعه نه مسئله‌ای حاشیه‌ای، بلکه بخشی از همان صیانت از سرمایه اجتماعی کشور است. کشوری که در برابر تهدیدهای بیرونی ایستادگی می‌کند، همزمان باید نسبت به سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی خود نیز حساس باشد. در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، توقف روند است. نباید اجازه داد شکستن یک مرز مقدمه شکستن مرز بعدی شود و جامعه پس از مدتی با پدیده‌هایی مواجه شود که چند سال قبل حتی تصور عادی‌شدن آن‌ها نیز دشوار بود. »

منبع: کیهان