به مناسبت هفته دفاع مقدس
عکس: پنجرهای به گذشته؛ آقای شهید ایران در لباس سربازی
با آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، جمهوری اسلامی ایران در برابر تهاجمی گسترده و همهجانبه روبرو شد؛ اما حضور مستقیم و میدانی آقای شهید ایران آیتالله خامنهای، در جایگاه نماینده امام در شورای عالی دفاع و رئیسجمهور وقت، در کنار فرماندهان و رزمندگان، نقش تعیینکنندهای در مدیریت جنگ، سازماندهی نیروهای مردمی و تقویت روحیه جبههها داشت. از حضور در مناطق عملیاتی و تشکیل ستاد جنگهای نامنظم تا پیگیری امور جبههها و بسیج عمومی. این مجاهدتها در مقاطع مختلف دفاع مقدس نمود یافت. به مناسبت هفته دفاع مقدس، بخش عکس تابناک مجموعهای متفاوت از این لحظات را مرور میکند؛ قابهایی که روایتگر همراهی با رزمندگان و تلاشهای بیوقفه برای پشتیبانی از جبهههای نبرد است.
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