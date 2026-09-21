وزیر علوم و مسئولان ذی‌ربط، با هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها، پرونده برخی جوانان و دانشجویانی را که تحت تأثیر فضای جمعی و تحریکات غیرمجرمانه مرتکب تخلف شده‌اند، مختومه اعلام کنند.

به گزارش تابناک؛ همانطور که جمعی از میهن‌دوستان ایرانی در خارج از کشور، اعم از استادان و متفکران و هنرمندان نامشان اعلام شد که منعی برای بازگشت به میهن و تنفس در هوای قدسی و مینوی ایران ندارند، وزارت علوم هم باید اقدام آرامش بخشی انجام دهد که چهره حقیقی و بزرگوارانه ایران را به نمایش بگذارد.

وزیر علوم و مسئولان ذیربط در هماهنگی با دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، به میمنت بازگشایی دانشگاه‌ها، پرونده تخطی برخی از جوانان هیجان زده و دانشجویانی را که ممکن است اسیر جاذبه جمع و تحریکات غیر مجرمانه شده باشند مختومه اعلام کنند و با بزرگواری بر منزلت و عظمت نظام و ظرفیت رواداری آن نسبت به فرزندان، پیامی سرشار از رأفت اسلامی و رحمت به دانشگاه و مردم در داخل ابلاغ کند. خداوند سبحان فرموده است: فَاعْفُ عَنهُمْ وَاصْفَح إنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِین: از آنان بگذر و چشم پوشی کن که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. (مائده، ۱۳)

این شیوه و پیام، کشیده محکمی بر صورت بی آبروی رسانه‌ها و یاوه گویان مزدور دشمن خواهد بود. به قول حکیم فرودسی: بکوشید و بخشنده باشید نیز...

منبع: روزنامه اطلاعات