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پیشنهاد عفو دانشجویان همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها

وزیر علوم و مسئولان ذی‌ربط، با هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها، پرونده برخی جوانان و دانشجویانی را که تحت تأثیر فضای جمعی و تحریکات غیرمجرمانه مرتکب تخلف شده‌اند، مختومه اعلام کنند.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۰۱
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2632 بازدید
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۶
دانشگاه تهران

به گزارش تابناک؛ همانطور که جمعی از میهن‌دوستان ایرانی در خارج از کشور، اعم از استادان و متفکران و هنرمندان نامشان اعلام شد که منعی برای بازگشت به میهن و تنفس در هوای قدسی و مینوی ایران ندارند، وزارت علوم هم باید اقدام آرامش بخشی انجام دهد که چهره حقیقی و بزرگوارانه ایران را به نمایش بگذارد.

وزیر علوم و مسئولان ذیربط در هماهنگی با دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، به میمنت بازگشایی دانشگاه‌ها، پرونده تخطی برخی از جوانان هیجان زده و دانشجویانی را که ممکن است اسیر جاذبه جمع و تحریکات غیر مجرمانه شده باشند مختومه اعلام کنند و با بزرگواری بر منزلت و عظمت نظام و ظرفیت رواداری آن نسبت به فرزندان، پیامی سرشار از رأفت اسلامی و رحمت به دانشگاه و مردم در داخل ابلاغ کند. خداوند سبحان فرموده است: فَاعْفُ عَنهُمْ وَاصْفَح إنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِین: از آنان بگذر و چشم پوشی کن که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. (مائده، ۱۳)

این شیوه و پیام، کشیده محکمی بر صورت بی آبروی رسانه‌ها و یاوه گویان مزدور دشمن خواهد بود. به قول حکیم فرودسی: بکوشید و بخشنده باشید نیز...

منبع: روزنامه اطلاعات

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دانشجویان بازگشایی دانشگاه‌ها وزیر علوم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
19
36
پاسخ
گردن مجرم را باید شکست، نه اینکه به آن پاداش داد
هر کسی هر جرمی که کرده باید تاوانش را پس دهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
15
30
پاسخ
موقعی که دانشجو پرچم کشور رو اتیش میزنه موقعی که دست امثال این دانشجو به خون اغشته میشه جریانات داخل و خارج کشور عافیت طلب دوباره شروع میکنن از قران خوندن که ببینید خدا تو قران گفته عفو و بخشش کنید بله گفته ولی همونجا هم گفته باید تقاص پس بدن معنی قصاص یعنی چی؟ نوبت شماها رسید عفو و بخشش!! گیریم عفوم کردن فردا با همون طرز فکر و همون وادادگی به فلان جریان سیاسی داخل و خارج کشور تو فلان بلوا ازاینم بدتر میکنید مشکل امثال اینها با عفو حل نخواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
14
29
پاسخ
اگر اینجوریه خب مجرمان مالی و حتی مجرمان قمه کش و ... هم‌ عفو شوند . مگه اونها انسان نیستند ؟ چقدر راحت در ایران بر سر جوگیر شدن و شایدم خودنمایی برخی مدیرنماها ، قانون به مسلخ می رود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
10
15
پاسخ
اینا دیگه حق ندارن برگردن دانشگاه، دانشگاه جای درس خوندنه نه عربده کشی و فحاشی، اعتراضات دانشجویی با وحشی گری فرق داره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
البته عربده کشی در هر نوعش بده چه اینوری چه اونوری
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
4
5
پاسخ
کسی که به کشورش خیانت میکنه و پرچم کشورشو آتش میزنه چرا باید از پول بیت المال برای ایشون خرج بشه؟ اگه آقایون خیلی علاقه دارند امثال این نمک نشناس ها برگردند دانشگاه، هزینه تحصیلشون را از جیب مبارک متقبل بشن. چرا از جیب من و امثال من مایه میزارند؟
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