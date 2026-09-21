پیام قالیباف در پی ارتحال آیتالله شبیری زنجانی
به گزارش تابناک؛ محمد باقر قالیباف، رییس مجلس در پیام تسلیتی، ارتحال آیت الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت و نوشت:
انّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
مَوتُ العالِمِ مُصيبَةٌ لا تُجبَرُ و ثُلمَةٌ لا تُسَدُّ، و هُوَ نَجمٌ طـمِسَ، و مَوتُ قَبيلَةٍ أيسَرُ مِن مَوتِ عالِمٍ
رسول گرامی اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم
رحلت عالم ربانی، فقیه ژرفاندیش و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی، ضایعهای سنگین و جبرانناپذیر برای حوزههای علمیه، جامعه روحانیت و عموم ارادتمندان مکتب اهلبیت عصمت و طهارت(علیهمالسلام) است.
آن عالم وارسته، از برجستهترین چهرههای علمی و معنوی حوزههای علمیه در روزگار ما بود که عمر پربرکت خویش را در راه تفقه و ترویج دین، تحقیق و تدریس، تربیت شاگردان و پاسداری از معارف نورانی اهلبیت(ع) سپری کردند. دقت کمنظیر علمی، ژرفای فقاهت، حافظه و احاطه گسترده بر میراث علمی شیعه، همراه با تواضع، سادهزیستی، صفای باطن، تقوا، اخلاق کریمانه و ولایتمداری، از ایشان شخصیتی کمنظیر و مورد اعتماد و احترام عالمان و مؤمنان ساخته بود. جایگاه علمی ایشان نیز پس از سالها فقاهت و معنویت و جایگاه ممتاز ایشان در حوزه بر کسی پوشیده نیست.
حضرت آیتالله شبیری زنجانی تنها یک مرجع تقلید و استاد برجسته در حوزههای علمیه نبودند، بلکه از آن عالمانی محسوب میشدند که حضورشان به جامعه دینی آرامش، اتکاء و اطمینان میبخشید. ایشان از اوتاد و ستونهای معنوی جهان تشیع و از چهرههایی بودند که نام و حضورشان بخشی از حافظه دینی و علمی ایران عزیز به شمار میرفت و فقدان چنین عالمی، ثلمه عمیق و دشوار برای جبران بر جای خواهد گذاشت.
رحلت این فقیه بزرگ، پس از نزدیک به یک قرن مجاهدت علمی و معنوی، خاموشی چراغی پرفروغ از دانش، تقوا و فضیلت نیست، عالمی که میراث گرانبهای او در آثار علمی، شاگردان و تربیتیافتگان مکتبش و در خاطره حوزه و جامعه دینی ماندگار خواهد ماند هرگز از خاطر تاریخ نخواهد رفت و خدمات ایشان به جهان تشیع ماندگار خواهد بود.
اینجانب این مصیبت بزرگ را در آستانه سالروز ارتحال کریمه ی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ایشان عمری افتخار اقامه نماز جماعت در آن آستان مبارک را نیز علاوه بر سایر فضائل خویش داشتند، به محضر حضرت ولیعصر(عجلالله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب(حفظهالله تعالی)، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید، بیت مکرم و همه مردم شریف و مؤمن تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش و برای بازماندگان و عموم سوگواران، صبر و اجر مسئلت دارم.
خداوند روح بلند آن فقیه فرزانه را با اولیای الهی و اهلبیت عصمت و طهارت(علیهمالسلام) محشور فرماید.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی