زنگ سال تحصیلی جدید توسط رئیس جمهور نواخته شد

رئیس‌جمهوری خطاب به دانش آموزان تاکید کرد: شما می‌توانید به هر جایی که در ذهن و باورتان است دست پیدا کنید.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، صبح امروز ( دوشنبه ۳۰ شهریور) با حضور در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ ضمن نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید خطاب به دانش آموزان گفت: می‌دانید من که اکنون اینجا ایستاده‌ام و رئیس‌جمهور هستم از یک خانواده معمولی و کارمند به اینجا رسیده‌ام. شما اگر ذهن و فکرتان این باشد که بهترین شوید، می‌توانید بهترین شوید.

وی در ادامه اظهار کرد: ما هم در این مسیر تلاش خواهیم کرد. معلمان تلاش خواهند کرد که به شما خوب درس دهند تا شما خوب آموزش ببینید. انسان فقط به جایگاه خدا نمی‌تواند دست یابد، وگرنه به هرجایی که بخواهد می‌تواند برسد.

رئیس‌جمهوری یادآور شد: می‌توانیم علم و مهارت پیدا و مشکلات مردم، خانواده، محله، شهر، کشور و حتی مشکلات دنیا را حل کنیم. ما می‌توانیم و شما می‌توانید. ما به شما اعتماد داریم و دلبسته‌ایم و هر کاری خواهیم کرد تا شما بتوانید طلای وجود خود را ظاهر کنید. شما از طلا با ارزش‌تر هستید.

وی ادامه داد: دلم می‌خواهد به همه مردم کشورم کمک کنم. دلم می‌خواهد با همه دوست شوم. دلم می‌خواهد اگر کاری از دستم برمی‌آید کمک حال مردم و کشورم باشم. شما می‌توانید با ما دست به دست هم دهیم و ایران را بسازیم.

پزشکیان افزود: من می‌توانم بهترین یا بدترین شوم. شما می‌توانید بهترین یا بدترین شوید؛ انتخاب با شما است و زحمت می‌خواهد. آدم مفت به جایی نمی‌رسد. باید زحمت بکشد و تلاش کند تا بتواند به جایی برسد. هم درس بخواند و هم یاد بگیرد و هم حل مسئله کند.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه قرار است شعار اول مهر امسال این باشد که شما دانش‌آموزان مشکل حل کنید، اظهار کرد: هر کدام از شما باید فکر کنید چه مشکلی را می‌توانید حل کنید. فکر کنید و مشکل حل کنید. به‌تنهایی می‌توانید مشکل حل کنید، با اتحاد هم می‌توانید. ولی وقتی متحد شوید، بهتر می‌توانید کار کنید. امیدوارم موفق شوید.