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تصادف مرگبار در محور بندرعباس-حاجی‌آباد+عکس

رئیس پلیس راه راهور فراجا از جان‌باختن ۲ نفر در پی واژگونی یک دستگاه پژو پارس در محور بندرعباس-حاجی‌آباد خبر داد و گفت: خستگی و خواب‌آلودگی راننده و عدم توجه به جلو، عامل وقوع این حادثه بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۹۵
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تصادف

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: این حادثه ساعت ۰۲:۵۵ بامداد ۳۰ شهریورماه در استان هرمزگان، در محور بندرعباس-حاجی‌آباد و در مسیر شمال به جنوب رخ داد.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده توسط مأموران پلیس راه مشخص شد یک دستگاه سواری پژو پارس که در مسیر شمال به جنوب این محور در حال تردد بود، بر اثر خستگی و خواب‌آلودگی راننده از سمت راست مسیر خارج شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: این خودرو پس از خروج از مسیر، با دیواره کناری راه برخورد کرد و سپس وارد لاین عبوری شد و واژگون شد. در پی این حادثه، راننده ۲۹ ساله خودرو و سرنشین آن، مردی حدوداً ۲۹ ساله که هویت وی در زمان بررسی مشخص نشده بود، در محل حادثه جان باختند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی، علت تامه این حادثه را بی‌احتیاطی راننده سواری پژو پارس به علت عدم توجه به جلو اعلام کرده است.

سرهنگ محبی با اشاره به نقش خستگی و خواب‌آلودگی در وقوع حوادث مرگبار جاده‌ای، تأکید کرد: رانندگان نباید هنگام احساس خستگی و خواب‌آلودگی به رانندگی ادامه دهند و لازم است پیش از آغاز سفر استراحت کافی داشته باشند. همچنین در صورت احساس خواب‌آلودگی، باید خودرو را در محل امن متوقف کرده و پس از رفع خستگی، حرکت خود را ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از حوادثی که در ساعات پایانی شب و بامداد رخ می‌دهد، کاهش هوشیاری راننده می‌تواند زمان واکنش را به میزان قابل توجهی کاهش دهد؛ بنابراین توجه کامل به مسیر، حفظ هوشیاری و خودداری از ادامه رانندگی در شرایط خستگی، از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از این نوع حوادث است.

منبع: رکنا

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تصادف مرگبار محور بندرعباس-حاجی‌آباد پژو پارس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
1
پاسخ
این که یه ورق اهن له شدس
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