به گزارش تابناک؛ هر وقت صلاح بدانم از ایرانی بودن دفاع می‌کنم تا تصور شود «ایران‌دوست» هستم. هر وقت صلاح بدانم از یک قوم خاص دفاع می‌کنم تا تصور شود غیرت قومی زیادی دارم. هر وقت صلاح بدانم اعدام افرادی که در شورش‌ها نقش داشته‌اند را محکوم کنم. این کار را می‌کنم تا تصور شود حامی مظلومان هستم و هر وقت صلاح بدانم درباره ترور یک عالم از همان قوم خاص سکوت می‌کنم تا ژست اپوزیسیونی من حفظ شود.

مثلاً با گذشت 10 روز از ترور مولوی یوسف گرگیج حتی یک کلمه نمی‌گویم و در خطبه نمازجمعه هم از کنار این ترور که بیخ گوشم انجام شده عبور می‌کنم چون صلاح خودم را بهتر از دیگران می‌دانم.

این که چیزی نیست، حتی در مسائل منطقه و بین‌الملل هم فرمان دست خودم است و لازم نیست به کسی جواب بدهم که چرا وقتی انصارالله یمن را دوستان ما محاصره می‌کنند یادم می‌رود محکومشان کنم ولی وقتی انصارالله در سواحل دریای سرخ پیش‌روی می‌کنند و بر باب‌المندب مسلط می‌شوند اینطور صلاح می‌دانم که دروغ آل ‌سعود را که انصارالله را متهم می‌کند به مکه حمله کرده از تریبون نمازجمعه تکرار کنم.

می‌گویید از تریبون نمازجمعه دروغ گفتن نماز را باطل می‌کند؟ برای این هم راه‌حل دارم. این دروغ چون باعث تقویت آمریکا می‌شود نه‌تنها گفتن آن در خطبه نماز جمعه باعث باطل شدن نماز نمی‌شود بلکه از نظر من ثوابش را بیشتر هم می‌کند. حتی به پسرم و همفکرانم هم گفتم تا می‌توانند این دروغ را تکرار کنند. از این قماش دروغ‌ها باز هم گفته‌ام و می‌گویم. مثلاً در همین نماز جمعه تبلیغات گروه‌های معاند را که شایع کرده‌اند در استان ما نیروهای خارجی نیابتی مستقر کرده‌اند تا مردم را سرکوب کنند، لازم دانستم این شایعه را در قالب یک خبر قطعی در خطبه جمعه مطرح کنم تا با این کار، دوستان خودمان را تقویت کنم و به بدبینی نسبت به نیروهائی که شب و روز برای حفظ امنیت این استان تلاش می‌کنند دامن بزنم.

مصلحت می‌دانم در خطبه‌های نمازجمعه، قتل‌عام دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و سالن ورزشی لامرد و کشتن کودکان و زنان و مجلس عروسی بندر کوهستک را درز بگیریم تا بیش از این بر چهره ترامپ و نتانیاهو گرد و غبار جنایت جنگی ننشیند کما اینکه در مورد غزه هم همین روش را دنبال می‌کنم. مدتی است که ترامپ در حال تهیه طرح برای بازسازی غزه است آنهم با ریاست خودش. ما باید قدردان او به خاطر این تلاش انسان‌دوستانه‌اش باشیم و کاری نکنیم که با دامن زدن به اخبار حملات ارتش اسرائیل به غزه و کشتن مردم این باریکه تلاش‌های خیرخواهانه ترامپ زیر سؤال برود حتی اگر بمباران‌های اسرائیل باعث کشته شدن دستجمعی خانواده‌های هفت هشت نفره بشود و در زمانی که آتش‌بس با حماس را قبول کرده، پشت‌ سر هم رهبران حماس را ترور می‌کند. لابد این ترورها برای ایجاد امنیت در غزه لازم است و ما نباید اخبار این قبیل حوادث را تکرار کنیم. وظیفه اصلی من اینست که خاکستر وقایع 1401 و شورش دیماه 1404 را به هم بزنم تا نگذارم آتش جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران به راه انداخته‌اند باعث فراموشی این وقایع شود و از ثبت‌ شدن چهره ترامپ و نتانیاهو به عنوان جنایتکاران جنگی در تاریخ جلوگیری کنم.

الآن که آمریکا از پایگاه‌های شیخ‌نشین‌های خلیج فارس به ایران حمله می‌کند و افکار عمومی ایران و کشورهای عربی و مسلمان علیه شیوخ عرب برانگیخته شده است، درست همان وقتی است که من باید به کمک این ولی‌نعمت‌های خودمان بشتابم و با سکوتم بر خدمتی که آنها در جنگ علیه ایران به ارتش آمریکا می‌کنند سرپوش بگذارم. ضمناً در خطبه‌هایم همیشه از فقر و محرومیت مردم می‌گویم تا حواس‌ها از زندگی اشرافی و ماشین‌های لاکچری من پرت شود و به خوش‌گذرانی خودم بدون دردسر ادامه بدهم. می‌بینید چه اسلام رنگ‌آمیزی‌شده‌ای عرضه می‌کنم! با این هنر است که می‌توانم بگویم که: منم طاووس علّیین شده!

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

