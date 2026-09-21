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سهمیه بنزین به کارت بانکی می‌رود+جزییات

طبق تصمیم کمیسیون انرژی مجلس، طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی از ابتدای مهرماه به‌صورت آزمایشی در ۵ استان اجرا می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۸۳
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10911 بازدید
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سهمیه بنزین

به گزارش تابناک؛ رضا سپه‌وند نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به جلسه کمیسیون انرژی مجلس که با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت پالایش و پخش و دیوان محاسبات برگزار شد، گفت: در این جلسه، موضوع اجرای موادی از قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر بهینه‌سازی مصرف سوخت مورد بررسی قرار گرفت. 

وی افزود: در این نشست، شرکت ملی پالایش پخش و معاون سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، گزارش‌های لازم را در چند زمینه ارائه کردند.

نماینده خرم آباد در مجلس یکی از محورهای مورد تأکید در این خصوص را ضرورت تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور دانست و افزود: به‌این گونه که در کنار بنزین، استفاده از سوخت‌هایی همچون CNG و LPG و همچنین برق برای خودروهای برقی افزایش یابد. در این خصوص گزارشی ارائه شد که مصرف CNG در کشور در حال حاضر به حدود ۱۷ میلیون مترمکعب در روز رسیده و روند افزایشی دارد.

وی اظهار کرد: ظرفیت موجود کشور در این زمینه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب است و شرکت ملی پالایش و پخش تلاش می‌کند حدود چهار میلیون خودروی دوگانه‌سوز در کشور، به این سمت هدایت شوند.

سپه‌وند با بیان اینکه در حال حاضر هشت جایگاه عرضه LPG در برخی از کلان‌شهرهای‌ کشور از جمله اصفهان، تهران و قزوین در حال ساخت است، گفت: LPG به‌عنوان یک سوخت پاک، مشکلات و محدودیت‌های مربوط به CNG را ندارد. همچنین مجوز های لازم در خصوص ایجاد ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در جایگاه‌های سوخت کشور داده شده است تا در تمامی جایگاه‌های سوخت، یک ایستگاه شارژ خودروهای برقی نیز ایجاد شود.

وی ادامه داد: البته تا حدودی از برنامه هفتم توسعه عقب هستیم، اما اقدامات و تلاش‌های خوبی در حال انجام است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در ادامه، گزارشی در خصوص انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت ملی توسط معاونت پالایش و پخش و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد که بر اساس آن سامانه هایی ایجاد شده است تا این کار انجام گیرد.

سپه وند، گفت: همچنین آخرین گزارش ارائه شده این بود که، طبق هماهنگی‌های انجام شده، سهمیه سوخت بنزین به کارت بانکی منتقل شود و قرار است این طرح به طور آزمایشی در پنج استان کشور به صورت پایلوت اجرا شود و به‌تدریج تا پایان سال به سراسر کشور تعمیم یابد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: زیرساخت‌های اجرای این طرح نیز آماده شده و تاکنون ۲ مرتبه به‌صورت آزمایشی در چند جایگاه مورد اجرا قرار گرفته است. ان‌شاءالله از ابتدای مهرماه، اجرای آزمایشی این طرح در پنج استان کشور آغاز خواهد شد.
منبع: فارس
 

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برچسب ها
سهمیه بنزین کارت بانکی بنزین کمیسیون انرژی مجلس سهمیه سوخت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۰
پویا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
4
29
پاسخ
باز چه خوابی برای مردم بیچاره دیدید...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
24
پاسخ
باز چه خواب شومی برای مردم دیدیدّ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
7
12
پاسخ
اگر به ازای نفرات خانوار مثل کالا برگ بحساب سرپرست خانوار واریز شود خوبه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
به همه افراد با ماشین یا بی ماشین 100لیتر بدید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
21
پاسخ
هیچ الزامی وجود ندارد که افراد می بایست حتما کارت بانکی داشته باشند و نمی توان افراد را به دلیل نداشتن کارت بانکی،از سهمیه سوخت محروم نمود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
رفیق اگ مطلع هستی لطفا بگو من ک عابر ندارم اصلا میتونم بنزین بزنم یا ن؟یا میتونم با عابر اعضا خانواده بزنم؟
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
19
پاسخ
در شرایط،جنگی کشور و با ملاحضه هک شدن چندین باره سیستم بانکی در خلال جنگ کدام استراتژیست به جای توزیع ریسک اهداف را برای دشمن در یک جا متمرکز میکنه اگه قبلا فقط حساب‌های مالی مردم مختل می‌شد در صورت تحقق این طرح و خدای نک ده هک سیستم بانکی سیستم سوخت رسانی هم دچار اختلال خواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
10
پاسخ
آقای نمایندە بە فکر هزینە های را کە بە مردم تحمیل میکنید باشید. الان تاریخ کپسول ماشین روای بندە تمام شدە ،قیمت کپسول بالای ٣٠ میلیون شدە با تعویض و تعمیر بە ۴٠ میلیون میرسە. نمی تونم بخرم، معاینە فنی هم تموم شدە نمی تونم برم . از اینکە ماشین دوگانە خریدم پشیمان شدم ، یا چارە برای این مشکل پیدا کنید. یا تبلیغ ماشین گازسوز نکنید. کە هزینە نگهداری آن خیلی زیادە.
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
16
پاسخ
مدیران رانتی و رفیق باز کشور با طرح های من در آوردی مردم را به دردسر و سردرگمی می اندازند مگر کارت سوخت که هزاران میلیارد هزینه اش شده چی اش هست؟ کارت بانکی به دلایل مختلف ممکن است مسدود شو به جهت درگیری ها شخصی - مالیاتی اختلاف حساب و نباید با کارت سوخت تجمبیع شود همه اش درگیری و دردسر خواهد بود. اقایان مدیر مشکل سوخت جای دیگری هست به کارت سوحت ارتباطی ندارد جلو ساخت خوودروی پر مصرف را بگیرید و خودروی های قدیمی را از رده خارج کنید. واردات خودرو را آزاد کنید و تعرفه های 100 در 100 را بردارد اینجوری مشکل حل خواهدشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
15
پاسخ
طرحهای صد من یک غاز
عاشق ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
15
پاسخ
اره داداش . اول سهمیه رو ببر تو کارت بانکی - بعد 95درصد جامعه رو بزار تو دهک ده - و بگو دهک ده نباید پول بنزین بگیره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
15
پاسخ
چرا نسیه حرف می زنند. لا اقل اسم استان ها را ذکر می کردند.
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با کدام نرخ بنزین موافقید؟
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