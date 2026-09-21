طبق تصمیم کمیسیون انرژی مجلس، طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی از ابتدای مهرماه به‌صورت آزمایشی در ۵ استان اجرا می‌شود.

به گزارش تابناک؛ رضا سپه‌وند نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه کمیسیون انرژی مجلس که با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت پالایش و پخش و دیوان محاسبات برگزار شد، گفت: در این جلسه، موضوع اجرای موادی از قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر بهینه‌سازی مصرف سوخت مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست، شرکت ملی پالایش پخش و معاون سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، گزارش‌های لازم را در چند زمینه ارائه کردند.

نماینده خرم آباد در مجلس یکی از محورهای مورد تأکید در این خصوص را ضرورت تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور دانست و افزود: به‌این گونه که در کنار بنزین، استفاده از سوخت‌هایی همچون CNG و LPG و همچنین برق برای خودروهای برقی افزایش یابد. در این خصوص گزارشی ارائه شد که مصرف CNG در کشور در حال حاضر به حدود ۱۷ میلیون مترمکعب در روز رسیده و روند افزایشی دارد.

وی اظهار کرد: ظرفیت موجود کشور در این زمینه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب است و شرکت ملی پالایش و پخش تلاش می‌کند حدود چهار میلیون خودروی دوگانه‌سوز در کشور، به این سمت هدایت شوند.

سپه‌وند با بیان اینکه در حال حاضر هشت جایگاه عرضه LPG در برخی از کلان‌شهرهای‌ کشور از جمله اصفهان، تهران و قزوین در حال ساخت است، گفت: LPG به‌عنوان یک سوخت پاک، مشکلات و محدودیت‌های مربوط به CNG را ندارد. همچنین مجوز های لازم در خصوص ایجاد ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در جایگاه‌های سوخت کشور داده شده است تا در تمامی جایگاه‌های سوخت، یک ایستگاه شارژ خودروهای برقی نیز ایجاد شود.

وی ادامه داد: البته تا حدودی از برنامه هفتم توسعه عقب هستیم، اما اقدامات و تلاش‌های خوبی در حال انجام است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در ادامه، گزارشی در خصوص انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت ملی توسط معاونت پالایش و پخش و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد که بر اساس آن سامانه هایی ایجاد شده است تا این کار انجام گیرد.

سپه وند، گفت: همچنین آخرین گزارش ارائه شده این بود که، طبق هماهنگی‌های انجام شده، سهمیه سوخت بنزین به کارت بانکی منتقل شود و قرار است این طرح به طور آزمایشی در پنج استان کشور به صورت پایلوت اجرا شود و به‌تدریج تا پایان سال به سراسر کشور تعمیم یابد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: زیرساخت‌های اجرای این طرح نیز آماده شده و تاکنون ۲ مرتبه به‌صورت آزمایشی در چند جایگاه مورد اجرا قرار گرفته است. ان‌شاءالله از ابتدای مهرماه، اجرای آزمایشی این طرح در پنج استان کشور آغاز خواهد شد.

منبع: فارس

