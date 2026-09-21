آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع معظم تقلید، ساعتی پیش بر اثر خونریزی معده و کهولت سن در نود و نه سالگی درگذشت، مرور زندگی این فقیه کهنسال و محبوب و معتبر می تواند تصویری کامل تر از روحانیت شیعه و پیچیدگی ها و ویژگی های این نهاد هزارساله را به نمایش بگذارد.

به گزارش تابناک، آیت الله سید موسی شبیری زنجانی در ۱۰ اسفند ۱۳۰۶ (۸ رمضان ۱۳۴۶ قمری) در شهر قم به دنیا آمد، نه در زادگاه اجدادی خانواده یعنی زنجان. پدرش، سید احمد شبیری زنجانی، بیست‌وپنج سال در مدرسه سیّد زنجان به تحصیل و تدریس اشتغال داشت و سپس به قم مهاجرت کرد و از نزدیکان شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیان‌گذار حوزه علمیه قم، شد.

سید احمد شبیری خود در محافل علمی به «حافظه عجیب» شهرت داشت؛ گفته می‌شود تمام فقه را به‌صورت استدلالی و با ذکر ادله از حفظ در ذهن داشت. سید احمد در دوران جوانی خود با امام خمینی و سید محمد محقق داماد هم‌مباحثه بود؛ یعنی خانواده شبیری از همان نسل نخست شاگردان حوزه نوپای قم، در کنار بنیان‌گذار جمهوری اسلامی درس می‌خواندند.

برادرش سید جعفر شبیری زنجانی از مبارزان پیش از انقلاب و هم‌بحث و هم حجره ای آیت‌الله سید علی خامنه‌ای بود. کوچک‌ترین برادرش، سید ابراهیم شبیری، اکنون از ائمه جماعات تهران است؛ آیت‌الله شبیری زنجانی داماد خانواده مجدهاشمی است؛ خانواده‌ای که چند تن از اعضایش، از جمله سید محمود مجدهاشمی، از شاگردان برجسته و مبارزان نزدیک به امام خمینی بودند.

سید احمد سال‌ها امامت نماز جماعت مدرسه فیضیه و حرم حضرت معصومه (س) را برعهده داشت؛ نمازی که بسیاری از طلاب، از جمله در دوره‌ای امام خمینی، در آن شرکت می‌کردند. سید موسی پس از درگذشت پدر (۱۳۵۲ش)، همان جایگاه را به ارث برد و سال‌هاست به‌جای او امام جماعت نماز مغرب و عشا در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) است.

برادرش سید جعفر شبیری زنجانی از مبارزان پیش از انقلاب و هم‌بحث و هم حجره ای آیت‌الله سید علی خامنه‌ای بود. کوچک‌ترین برادرش، سید ابراهیم شبیری، اکنون از ائمه جماعات تهران است؛ آیت‌الله شبیری زنجانی داماد خانواده مجدهاشمی است؛ خانواده‌ای که چند تن از اعضایش، از جمله سید محمود مجدهاشمی، از شاگردان برجسته و مبارزان نزدیک به امام خمینی بودند.ب

ا این پیوند خانوادگی، شبیری زنجانی از همان دهه ۱۳۴۰ در دل شبکه‌ای از روحانیون مبارز و نزدیک به نهضت امام خمینی قرار گرفت اما در میان طیف سنتی و غیرسیاسی حوزه هم اعتبار داشت.

هم‌مباحثه‌های مرحوم آیت الله شبیری زنجانی کسانی، چون امام سید موسی صدر (بنیان‌گذار جنبش امل در لبنان) و آیت الله دکتر سید محمد بهشتی بودند.

در سال ۱۳۷۳ ، پس از درگذشت آیت‌الله محمدعلی اراکی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم او را یکی از هفت فقیه «جایزالتقلید» معرفی کرد. با وجود این معرفی رسمی، آیت الله شبیری زنجانی سال‌ها از پذیرفتن آشکار مرجعیت طفره رفت و تا سال ۱۳۷۷ حتی رساله توضیح‌المسائل منتشر نکرده بود.

دفتر ایشان تا نیمه سال ۱۳۹۲ وب‌سایت رسمی نداشت؛ در دورانی که بیشتر مراجع دیگر سال‌ها بود پایگاه اطلاع‌رسانی داشتند. همین کم‌توجهی عامدانه به تبلیغات و رسانه، از عوامل اصلی شهرت نسبتاً محدودتر او در میان عموم مردم، در قیاس با جایگاه علمی‌اش، بوده است.

آیت الله شبیری زنجانی سال‌ها از پذیرفتن آشکار مرجعیت طفره رفت و تا سال ۱۳۷۷ حتی رساله توضیح‌المسائل منتشر نکرده بود.دفتر او تا نیمه سال ۱۳۹۲ وب‌سایت رسمی نداشت؛ در دورانی که بیشتر مراجع دیگر سال‌ها بود پایگاه اطلاع‌رسانی داشتند. همین کم‌توجهی عامدانه به تبلیغات و رسانه، از عوامل اصلی شهرت نسبتاً محدودتر او در میان عموم مردم، در قیاس با جایگاه علمی‌اش، بوده است.

آیت الله شبیری زنجانی در سال ۱۳۸۰، «مدرسه فقهی امام محمدباقر (ع)» را با هدف مطالعات فقهی تخصصی و پرورش فقیهانی با بنیه علمی قوی تأسیس کرد. دوره آموزشی این مدرسه از پایه هفتم حوزه آغاز می‌شود و در مجموع دوازده سال به طول می‌انجامد؛ ساختاری بلندمدت و متفاوت از بسیاری مدارس مرسوم حوزوی. در کنار این مدرسه، مرکزی فقهی با همین نام راه‌اندازی شده که هدفش احیای آثار پدرش سید احمد شبیری زنجانی و نشر آثار خود اوست.

نکته جالب این است که آیت الله شبیری زمجانی از میان مراجع بزرگ تقلید، او تنها مرجع تقلیدی بود که نظام شهریه‌دهی منظم برای طلاب در قم برپا نکرده بود.

در اصول فقه آیت الله شبیری زنجانی به دیدگاهی خاص و کمتر رایج شهرت دارد: باور به «عدم حجیت خبر واحد»، یعنی اینکه روایت با یک راوی به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای یقینی حکم شرعی باشد. همراه با این دیدگاه، به «نظریه انسداد باب علم» نیز معتقد بود؛ از مبانی نسبتاً کم‌طرفدار در حوزه‌های علمیه معاصر.

نظریه انسداد باب علم چه می گوید؟

«نظریه انسداد باب علم» یکی از مباحث کلاسیک علم اصول فقه شیعه است و به این پرسش می‌پردازد که آیا راه علم و علم عادی (یقین یا اطمینان قطعی) به احکام شرعی در دوره غیبت باز است یا بسته. اصل بحث:اصولیون در برابر هم دو دیدگاه دارند: انفتاح باب علم: باور به این‌که راه رسیدن به علم یا علمِ عادی (ظن اطمینان‌آور) به بسیاری از احکام شرعی، از طریق ادله معتبر مانند خبر واحد ثقه، باز است. اکثر اصولیون معاصر این دیدگاه را دارند. انسداد باب علم: باور به این‌که راه رسیدن به علم قطعی یا علم عادی به بسیاری از احکام شرعی جزئی، در عمل بسته است؛ یعنی ادله‌ای که در دسترس ماست (مثل روایات با سند غیرقطعی) نمی‌توانند یقین یا اطمینان واقعی ایجاد کنند. نتیجه‌ای که از انسداد گرفته می‌شود این است که اگر باب علم بسته باشد، دو راه پیش روی فقیه می‌ماند: انسداد کبیر: به‌کلی از عمل به ادله ظنی دست بکشد و صرفاً بر اصول عملیه (برائت، احتیاط و...) تکیه کند — دیدگاهی که عملاً پیروان کمی دارد. انسداد صغیر (رایج‌تر):، چون عمل بدون هیچ ملاکی ممکن نیست، مطلقِ ظنّ معتبر (نه فقط ظنون خاصی مثل خبر واحد) را به‌عنوان حجت شرعی بپذیرد؛ یعنی در نبود علم قطعی، هر ظن قابل اعتمادی می‌تواند مبنای استنباط حکم قرار گیرد.

تبحر آیت الله شبیری زنجانی در «علم رجال» (شناخت راویان حدیث و اعتبارسنجی سلسله سند) در میان محققان حوزوی زبانزد است و تحقیقی مفصل بر کتاب کهن «رجال نجاشی» نوشته که از مراجع مهم پژوهشی در این حوزه شمرده می‌شود.

نظر آیت الله شبیری زنجانی درباره مذهب حافظ شیرازی آیت الله شبیری زنجانی در یکی از پانوشت های کتاب “جرعه ای از دریا“ در خصوص مذهب حافظ شیرازی این چنین می گفته اند :یکی از ادله تسنن حافظ شیرازی مدح قاضی فالی است. حافظ می گوید که قوام شرع به چند نفر است یکی از آنان همین مجدالدین اسماعیل فالی است. علاوه بر اینکه در دوران حافظ شیراز مرکز اهل سنت بود شیعه بودن حافظ در شیراز مثل سنی بودن یک شخص در قم است که بعید و غیر عادی است.بعضی افراد اشعاری از دیوان حافظ را دلیل بر تشیع وی میدانند در حالی که این ابیات در نسخه های کهن موجود نیست و به مرور افزوده شده است.- محمد قزوینی مصحح دیوان حافظ درباره این بیت: «ای دل غلام شاه جهان باش و شاد باش» می گوید: اگر این ابیات از حافظ باشد مسلما شیعه است و تعبیری دارد که شاید همین منشاء نجات قزوینی بشود و نقاط ضعفش را بپوشاند. وی می نویسد: «ما برای نجات اخروی حافظ آرزو می کنیم که این شعر از او باشد». البته قزوینی در ادامه می گوید اگر این ابیات از حافظ باشد در حالی که ثابت نیست چون در نسخه های قدیمی حافظ این بیت ها نیست. قزوینی خُبره این فنّ است و نسخه های مختلف دیوان حافظ را دیده و معتقد است در نسخه های بعدی این بیت و ابیات دیگر افزوده شده است و تاریخِ اضافات را ذکر می کند. وی بر دیوان حافظ مقدمه مفصلی نگاشته است.

کسانی که با آیت الله شبیری زنجانی دیدار داشته‌اند بار‌ها از حافظه بسیار قوی ایشان در بازگویی جزئیات دقیق وقایع دهه‌های دور سخن گفته‌اند. توانایی در پیوند دادن جزئیات پراکنده تاریخی و رجالی، اوست که او را از یک فقیه معمولی به منبعی زنده برای تاریخ شفاهی حوزه علمیه قم و نجف بدل کرده است.

تنها مرجع تقلیدی که کتاب خاطرات دارد

«جرعه‌ای از دریا»؛ کتاب خاطرات و رجال‌شناسی آیت الله شبیری زنجانی است که در آن مجموعه آثار غیرفقهی او با عنوان نمادین «جرعه‌ای از دریا» منتشر شده که تقریبا تنها کتاب خاطرات یک مرجع نقلید شیعه است در مفهوم متعارف آن.

آیت الله خامنه ای به آیت الله شبیری زنجانی علاقه ویژه ای داشتند و به به دستور ایشات، گفت‌و‌گو‌های علمی دو نفر در این دیدار‌های خصوصی ضبط می‌شده است، اقدامی نادر و غیر معمول در دیدارهای این چنینی.

اما مقام و اعتبار و موقعیت آیت الله شبیری زنجانی به گونه ای بود که اگر چیزی را از نظام میخواست قطعا ،جواب"نه" نمی شنید و همین از آیت الله شبیری زنجانی یک "شفاعت کننده" سیاسی ساخته بود، آزادی احمد منتظری آزادی "شیخ استخاره" و آزادی علی شکوری راد در سال 1388 که همگی به درخواست آیت الله شبیری زنجانی صورت گرفت از جمله رویکردهای خاص ایشان در عالم سیاست بود.

آیت الله شبیری زنجانی، همانند شیوه‌ای که پیش‌تر آیت‌الله گلپایگانی در نامه‌نگاری محرمانه با امام خمینی داشت، گاهی مسائل و نگرانی‌های خود را به‌صورت خصوصی و مکتوب برای آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرستد. با این حال چون ایشان معتقد بوده است تضعیف نظام و تضعیف جایگاه رهبری جایز نیست؛ همین باور، شیوه انتقاد خصوصی به‌جای انتقاد علنی را در او تقویت کرده است.

اما مقام و اعتبار و موقعیت آیت الله شبیری زنجانی به گونه ای بود که اگر چیزی را از نظام میخواست قطعا ،جواب"نه" نمی شنید و همین از آیت الله شبیری زنجانی یک "شفاعت کننده" سیاسی ساخته بود،

آزادی احمد منتظری(فرزند آیت الله منتظری) که بخاطر انتشار نوارهای محرمانه مربوط به اعدام های 1367 در حال محاکمه بود،، آزادی جعفری تبار، "شیخ استخاره" و آزادی علی شکوری راد در سال 1388 که همگی به درخواست آیت الله شبیری زنجانی صورت گرفت از جمله رویکردهای خاص ایشان در عالم سیاست بود.

جنجالی ترین رویداد زندگی آرام و بی حاشیه آیت الله شبیری

در سال ۱۳۹۷، تصاویری از دیدار ایشان در تهران با شماری از چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله سید محمد خاتمی، موسوی خوئینی‌ها، عبدالله نوری، غلامحسین کرباسچی و عبدالمجید معادی‌خواه در فضای مجازی منتشر شد.

انتشار تصاویر دیدار باعث شد مرحوم آیت‌الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نامه‌ای سرگشاده و با لحنی خاص و غیرمنتظره به آیت الله شبیری زنجانی بنویسد و خواستار «رعایت شئون مرجعیت» شود. آیت الله یزدی در آن نامه افرادی مانند خاتمی، موسوی خوئینی‌ها، کرباسچی، عبدالله نوری و معادی‌خواه را «افراد مسئله‌دار» خواند

این دیدار در منزل عبدالله نوری برگزار شده بود انتشار همین تصاویر باعث شد مرحوم آیت‌الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نامه‌ای سرگشاده و با لحنی خاص و غیرمنتظره به آیت الله شبیری زنجانی بنویسد و خواستار «رعایت شئون مرجعیت» شود. آیت الله یزدی در آن نامه افرادی مانند خاتمی، موسوی خوئینی‌ها، کرباسچی، عبدالله نوری و معادی‌خواه را «افراد مسئله‌دار» خواند.

نامه ای که واکنش های فراواتی داشت، شیخ محمد عندلیب همدانی، در اعتراض به همین نامه، از عضویت در جامعه مدرسین استعفا داد اما خود آیت الله شبیری زنجانی ماجرا را به سکوت برگزار کرد.

آیت الله شبیری زنجانی اعتقاد داشت ورود طلاب علوم دینی به مسائل روزمره سیاسی، موجب افت تحصیلی آنان می‌شود و در سخنی خطاب به مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفته بود : «دین خدا را با همین مردم، باید اجرا کنیم.»

در مقام امام جماعت و تشییع‌کننده بزرگان

آیت الله شبیری زنجانی سال‌هاست به‌جای پدرش امامت نماز جماعت مغرب و عشا (و در برخی دوره‌ها صبح) را در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برعهده دارد و بر پیکر بسیاری از علمای برجسته معاصر نماز میت اقامه کرده است؛ از جمله حسینعلی منتظری، سید جلال‌الدین طاهری، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید عزالدین حسینی زنجانی، یوسف صانعی، محی‌الدین حائری شیرازی، سید مجتبی موسوی لاری، سید ابوالفضل میرمحمدی، سید صادق فقیه سبزواری و هاشم تقدیری سبزواری.

حضور او در تشییع چهره‌هایی با طیف‌های فکری متفاوت درون حوزه نشانه‌ای از جایگاه فرافکنی‌شده او فراتر از دسته‌بندی‌های رایج سیاسی حوزه علمیه قلمداد شده است.

آسیب شناسی محتاطانه این مرجع تقلید در جمله معروفی منسوب به ایشان، هویدا است که گفته است: «افراط در عزاداری، منجر به تفریط در آن می‌شود»در فتاوای اخیر خود درباره شیوه عزاداری گفته بهتر است شیوه عزاداری به‌گونه‌ای باشد که تا حد امکان موجب نارضایتی کسی نشود.

نمونه‌هایی از فتاوا و پاسخ‌های شرعی متأخر

طبق فتوای آیت الله شبیری زنجانی، دعای قنوت نماز می‌تواند به زبان فارسی نیز خوانده شود و خواندن آن به فارسی موجب بطلان نماز نیست. درباره تطهیر با نور خورشید، نظر او این است که اگر مبلی نجس شود، صرفاً قرار دادن آن در برابر نور مستقیم آفتاب باعث پاک شدن آن نمی‌شود.

فتوای خاص ایشان درباره ازدواح دختر باکره نیز چنین بود: اگر دختر باکره‌ای پدر و جدّ پدری‌اش هر دو در قید حیات نباشند، خودِ او (در صورت رشید بودن) می‌تواند برای ازدواجش تصمیم بگیرد، گفتنی است که آیت الله سید علی سیستانی ، سالها بود احتیاطات خود را به آیت الله شبیری زنجانی رجوع داده بودند.

نام آیت الله شبیری زنجانی هم‌زمان در دو سنت متفاوت حوزوی دیده می‌شود: سنت فقاهت خشک و استدلالی از یک‌سو، و سنت روایت‌گری و خاطره‌نویسی زنده از سوی دیگر؛ ترکیبی که کمتر در یک شخص واحد در حوزه علمیه قم دیده می‌شود.

آخرین قاب زندگی آیت الله سید موسی شبیری زنجانی در بیمارستان ساعتی قبل از فوت

شاید توصیف دقیق‌تر آیت الله شبیری زنجانی را باید در همان ترکیب نادر جست: فقیهی با دقت رجالیِ کم‌نظیر، و در همان حال، راوی‌ای که خاطرات یک قرن از تاریخ حوزه‌های علمیه شیعه -- از دوران حائری یزدی تا امروز -- را در حافظه و در صفحات «جرعه‌ای از دریا» زنده نگه داشته است. در دورانی که بسیاری از عالمان دینی با حضور رسانه‌ای پررنگ شناخته می‌شوند، شبیری زنجانی نمونه‌ای متفاوت است: کسی که عمرش را نه صرف دیده‌شدن، بلکه صرف به‌خاطر سپردن کرد./ کمال رامه