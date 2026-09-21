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تصاویر کلاب ساحلی در نوشهر که جنجال برانگیز شد
تصاویر کلاب ساحلی در هتل آراز نوشهر در استان مازندران که جنجالی شد و منجر به ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر به مسابقات ورزشی «آراز کاپ» را میبینید و میشنوید.
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تا میتونید بکنید از کارها . دل خانواده های شهید رو پر از خون کنید . این چند روز دنیا میگذره ولی ابد در پیش است
چرا همش غافلگیر میشن مگه میشه نیروهای پلیس و امنیتی و مدیریت شهری و .... از این مو ضوع گسترده اطلاع نداشتن می شد براحتی پیشگیری کرد و یا برای برگزاری ضوابط درستی تدوین می کردن به قول معروف میگن پیشگیری بهتر از درمان هست
بزاريد يه ذره شادي كنن چي ميشه مگه.
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سید احمد| |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
حتی اگر در تمام دنیا نرمال محسوب بشود (که نمیشود!)
مشکلش چیه؟
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ناشناس| |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
چند وقت دیگه خود شما ها نمیتونید دخترانتون را کنترل کنید اونوقت بشیند بزند تو سرتون
اینقدر مردم را اذیت نکنید! مردم زندگی نرمال و ماشین و ... میخواهند.
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ناشناس| |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
آقا یه عده هم میخوان اینطوری زندگی کنند رفتند یه گوشه به کسی هم کاری ندارند. نمیشه که همه رو به اجبار یک شکل و هم عقیده کرد. اگر هم دوستان قانون را بهانه می کنند باید قانون طوری نوشته بشه که نظر همه رو بتونه برآورده کنه
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ناشناس| |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰