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کد خبر:۱۳۹۵۲۷۹
کد خبر:۱۳۹۵۲۷۹
17685 بازدید
نظرات: ۲۶
نبض خبر

تصاویر کلاب ساحلی در نوشهر که جنجال برانگیز شد

تصاویر کلاب ساحلی در هتل آراز نوشهر در استان مازندران که جنجالی شد و منجر به ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر به مسابقات ورزشی «آراز کاپ» را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر پارتی کلاب نوشهر ویدیو مازندران هنجارشکنی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۲۶
سیدمحسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
26
68
پاسخ
خوش بخالشون ما مه فقط غم وعصه داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
137
33
پاسخ
تا میتونید بکنید از کارها . دل خانواده های شهید رو پر از خون کنید . این چند روز دنیا میگذره ولی ابد در پیش است
ساسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
48
32
پاسخ
چرا همش غافلگیر میشن مگه میشه نیروهای پلیس و امنیتی و مدیریت شهری و .... از این مو ضوع گسترده اطلاع نداشتن می شد براحتی پیشگیری کرد و یا برای برگزاری ضوابط درستی تدوین می کردن به قول معروف میگن پیشگیری بهتر از درمان هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
31
132
پاسخ
بزاريد يه ذره شادي كنن چي ميشه مگه.
پاسخ ها
سید احمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
شادی با بی‌حیایی در فضای عمومی فرق دارد!
حتی اگر در تمام دنیا نرمال محسوب بشود (که نمی‌شود!)
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
26
128
پاسخ
در تمام دنیا شادی نرمال همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
24
123
پاسخ
مشکلش چیه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
فساد و بی بندوباری
چند وقت دیگه خود شما ها نمیتونید دخترانتون را کنترل کنید اونوقت بشیند بزند تو سرتون
سید محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
99
30
پاسخ
بی بند و باری ته نداره این تازه اولشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
27
86
پاسخ
کشور لازم داره
ناشناس
|
Indonesia
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
25
110
پاسخ
اینقدر مردم را اذیت نکنید! مردم زندگی نرمال و ماشین و ... میخواهند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
این زندگی نرماله؟! زندگی نرمال از نظر هر کسی یک چیزیه ، از نظر من این زندگی نرمال نیست، چون اینجا جامعه، مسلمان هست .
یاشار از سلماس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
26
111
پاسخ
آقا یه عده هم میخوان اینطوری زندگی کنند رفتند یه گوشه به کسی هم کاری ندارند. نمیشه که همه رو به اجبار یک شکل و هم عقیده کرد. اگر هم دوستان قانون را بهانه می کنند باید قانون طوری نوشته بشه که نظر همه رو بتونه برآورده کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
اسلام با شادی مخالف نیست و لی جامعه مسلمان شما را نمیدانم ! چون خدا همیشه شادی بی سبب دارد و ما انسان ها که به ابدیت خداوند زند ه ایم هم باید مانند خداوند شاد باشیم و شادی کنیم . هر کسی به سبک خودش شادی میکند و حق دارد !
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