آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
به گزارش تابناک، آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید که به دلیل خونریزی معده و کاهش هوشیاری سه روز بود که در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های تهران بستری بود، دقایقی پیش درگذشت.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۷۴| |
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خدا رحمتش کند او مرد خدا بود. دوست داشتنی و مردمی. در خانه اش به روی همه جریانات و سلیقه های سیاسی اجتماعی باز بود. مثل او کم داشتیم و رفتن او لطمه سنگینی به حوزه ها است.
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