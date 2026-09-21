آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان

به گزارش تابناک، آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید که به دلیل خونریزی معده و کاهش هوشیاری سه روز بود که در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های تهران بستری بود، دقایقی پیش درگذشت.