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آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان

به گزارش تابناک، آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید که به دلیل خونریزی معده و کاهش هوشیاری سه روز بود که در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های تهران بستری بود، دقایقی پیش درگذشت.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۷۴
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17462 بازدید
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۸
سید موسی شبیری زنجانی
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شبیری زنجانی بیمارستان مراجع تقلید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
8
9
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
7
7
پاسخ
اعلی الله مقامه الشریف
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
6
پاسخ
ایشون در قم بستری بود نه تهران!!!
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
8
9
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
8
پاسخ
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
5
6
پاسخ
خدا رحمتش کند او مرد خدا بود. دوست داشتنی و مردمی. در خانه اش به روی همه جریانات و سلیقه های سیاسی اجتماعی باز بود. مثل او کم داشتیم و رفتن او لطمه سنگینی به حوزه ها است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
4
6
پاسخ
روحشان با اجداد طاهرین شان قرین باد . هرگاه عالمی از علمای دین از دنیا میرود ثلمه ای براسلام وارد میشود . خداوندا به ظهور حجه ات جبران بفرما . آمین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
4
پاسخ
انالله واناالیه راجعون خدابیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی به اجدادطاهرینش پیوست 💐🌹🌴🌲🌺🌼🌸🖤😔😭
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