آتش‌سوزی در یکی از اتاق‌های آزمایشگاه بیمارستان مسیح دانشوری در خیابان دارآباد، با حضور به‌موقع آتش‌نشانان سه ایستگاه مهار شد و این حادثه خسارت جانی به همراه نداشت.

به گزارش تابناک، آتش‌سوزی در یکی از اتاق‌های آزمایشگاه بیمارستان مسیح دانشوری در خیابان دارآباد، با حضور به‌موقع آتش‌نشانان سه ایستگاه مهار شد.

این حریق در اتاقی رخ داد که یخچال‌های نگهداری دارو و کیت‌های آزمایشگاهی در آن قرار داشت.

بر اساس اعلام انجام‌شده، خسارت جانی به مراجعان و سایر کارکنان گزارش نشده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو