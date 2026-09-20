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واکنش به خبر لغو پروازهای ایران و عراق

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تکذیب خبر لغو پروازهای ایران و عراق از روز سه‌شنبه گفت: ادعای لغو تمامی پروازهای میان عراق به ایران و بالعکس فاقد تأیید رسمی است.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۶۹
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سازمان هواپیمایی

به گزارش تابناک، طی ساعات اخیر اخباری مبنی بر لغو تمام پروازهای هوایی میان فرودگاه‌های عراق و ایران از روز سه‌شنبه در فضای مجازی منتشر شده است.

در همین راستا، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تکذیب این خبر اظهار کرد: تاکنون هیچ اعلام رسمی از سوی دولت عراق، وزارت حمل‌ونقل یا مراجع هوانوردی این کشور درباره توقف کامل پروازهای میان ایران و عراق منتشر نشده است.

وی تاکید کرد: ادعای لغو تمامی پروازهای میان عراق به ایران و بالعکس فاقد تأیید رسمی است و این خبر تکذیب می‌شود.

منبع: مهر

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