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افشای ارتباط باند دستگیر شده در ترکیه با موساد

یک رسانه عبری زبان نوشت: به احتمال زیاد باند کشف شده در ترکیه متعلق به سرویس اطلاعاتی اسرائیل بوده باشد.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۶۲
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موساد

به گزارش تابناک، پایگاه خبری تحلیلی عبری زبان واللا در گزارشی در این رابطه که امروز یکشنبه منتشر شد، فاش کرد: منابع ترکیه‌ای احتمال ارتباط شبکه منهدم شده تبهکاران مالی را با موساد قوی می‌دانند.

در ادامه این گزارش آمده است: موضوع کلاهبرداری سرمایه گذاری بین‌المللی همچنان در ترکیه جنجال‌آفرین است. بر اساس به‌روزرسانی رسمی، ۹ اسرائیلی در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند.

رسانه‌های ترکیه‌ای گزارش دادند که دو فرد دیگر به نام‌های «ژاک توفیمی» و «الونا نوتس بونکت» نیز بازداشت شده‌اند. تمام نام‌های اسرائیلی ذکرشده تنها در رسانه‌ها منتشر شده و تأیید نشده‌اند و ممکن است نام‌های جعلی بوده باشند که این افراد از آن استفاده می‌کرده‌اند.

پرونده کلاهبرداری سرمایه گذاری بین‌المللی که دیشب (شنبه) در ترکیه فاش شد، پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای را در این کشوربه همراه داشت و اسرائیل و مظنونان اسرائیلی در مرکز توجه آن قرار داشتند.

در حالی که مقامات تحقیقاتی ترکیه نقشی محوری برای اسرائیلی‌ها در این شبکه قائل هستند و آن را رسماً به عنوان «شبکه بین‌المللی مرتبط با اسرائیل» تعریف می‌کنند، برخی از رسانه‌های ترکیه پا را فراتر گذاشته و آن را به دولت اسرائیل پیوند می‌دهند. حتی برخی از آنها این شبکه را به عنوان «شبکه وابسته به موساد» تصویر می‌کنند.

بر اساس بیانیه رسمی صادره از سوی خبرگزاری آناتولی، ۲۰۱ مظنون از جمله ۹ اسرائیلی بازداشت شده‌اند. ۴۵ نفر از بازداشت‌شدگان، شهروندان خارجی از ۲۰ کشور مختلف هستند.

در همین حال، در ترکیه از بازداشت دو اسرائیلی دیگر در جریان یورش‌ها خبر داده شد که به این ترتیب، بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، تعداد آنها به ۱۱ نفر رسید.

اسامی بازداشت‌شدگان اسرائیلی منتشر شده است با این حال این داده‌ها هنوز به صورت رسمی منتشر نشده‌اند و ممکن است این اسامی ساختگی، اقتباس‌شده یا نادرست باشند.

یکی از گزارش‌ها اشاره کرده است که الونا نوتس بونکت مسئول بخش مالی شبکه و انتقال وجوه به داخل و خارج از اسرائیل (فلسطین اشغالی) بوده است.

بر اساس یکی از مطالب منتشر شده، نام واقعی «ژاک توفیم»، «روبرت حسون» است؛ یک اسرائیلی‌ـ‌ترکیه‌ای که تابعیت مضاعف دارد، اما در سال‌های اخیر از گذرنامه اسرائیلی خود استفاده نکرده و در باشاک‌شهیر «جایی که پنهان شده بود» دستگیر شده است. نقش محوری در یک شبکه کلاهبرداری در بازار فارکس/رمزارز‌ها و همچنین مدیریت/ریاست پنج شرکت به او نسبت داده می‌شود.

ارتباط این پرونده با اسرائیل تنها به تابعیت بازداشت‌شدگان محدود نمی‌شود، بلکه وزیر دادگستری ترکیه، آکین گورلک، این عملیات را «ضربه‌ای سنگین به شبکه کلاهبرداری بین‌المللی مرتبط با اسرائیل» توصیف کرده است. به گفته مقامات، تحقیقات هیئت بررسی جرائم مالی (MASAK)، سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه (MIT)، پلیس و اینترپل نشان داده است افرادی که با اسرائیل ارتباط دارند، تأثیر چشمگیری بر ساختار مالکیت شرکت‌های بزهکار تحت تحقیق داشته‌اند.

طبق دادخواست قضایی، مراکز تماس و شرکت‌های فعال در ترکیه به خارجیان پیشنهاد سرمایه‌گذاری در ارز‌های خارجی و رمزارز‌ها را همراه با ارائه سود‌های موهوم می‌دادند.

زمانی که مشتریان برای برداشت پول خود اقدام می‌کردند، ادعا می‌شود که تحت بهانه‌های مختلف از آنها خواسته می‌شد مبالغ دیگری را واریز کنند.

مقامات دارایی‌هایی به ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد لیر ترکیه (۳۱ میلیون دلار آمریکا) و همچنین ۸۰ خودرو و ۱۲ ملک را مصادره کرده و حساب‌های بانکی، شرکت‌ها و دارایی‌های دیجیتال را مسدود کردند. همچنین گفته می‌شود می‌شود حجم مبادلات مالی که تنها به هزینه‌های دفاتر و حقوق کارمندان شرکت‌ها طی دو سال گذشته نسبت داده می‌شود، به حدود ۱۳ میلیارد لیر (۲۶۶ میلیون دلار آمریکا) رسیده است.

روزنامه «ینی شفق» تیتر جنجالی منتشر کرد: باند بین المللی متشکل با اعضایی از ۲۰ کشور تحت رهبری شبکه کلاهبرداری وابسته به موساد فعالی می‌کرده است.

همچنین روزنامه «تقویم» از ادبیات بسیار تندی استفاده کرده است و در گزارش خود تاکید کرد است که این شبکه کلاهبرداری بین المللی زیر نظر مستقیم اسرائیل فعالیت می‌کرده است.

منبع: تسنیم

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ترکیه باند تبهکار دستگیری اسرائیل موساد
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