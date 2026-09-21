اگر از طرفداران تخمه هستید می توانید خودتان به راحتی در منزل تخمه بوداده درست کنید.

به گزارش تابناک، طرز تهیه تخمه بوداده خانگی را در ادامه آموزش داده ایم.

مواد لازم:

• تخمه آفتابگردان خام: ۲ پیمانه

• نمک: ۱ تا ۲ قاشق چای‌خوری

• آب: نصف پیمانه

• آبلیمو: ۱ قاشق غذاخوری، اختیاری

• گلپر یا پودر لیمو: به مقدار دلخواه

طرز تهیه:

1. تخمه‌ها را پاک کنید و در صورت تمایل بشویید. سپس اجازه دهید کاملاً خشک شوند.

2. آب، نمک و آبلیمو را داخل تابه بریزید و روی حرارت قرار دهید.

3. تخمه‌ها را اضافه کنید و مرتب هم بزنید تا آب کاملاً تبخیر شود و نمک به خورد تخمه‌ها برود.

4. پس از خشک شدن، حرارت را ملایم کنید و تخمه‌ها را مرتب زیرورو کنید تا به‌طور یکنواخت برشته شوند.

5. حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه تفت دهید تا تخمه‌ها طلایی و ترد شوند.

6. در صورت تمایل در دقایق پایانی کمی گلپر یا پودر لیمو اضافه کنید.

7. تخمه‌ها را از روی حرارت بردارید و روی یک سینی پهن کنید تا کاملاً خنک شوند.

نکته:

برای جلوگیری از سوختن تخمه، حرارت باید ملایم باشد و مرتب هم زده شود. تخمه پس از خنک شدن تردتر می‌شود.