طرز تهیه تخمه بوداده خانگی
به گزارش تابناک، طرز تهیه تخمه بوداده خانگی را در ادامه آموزش داده ایم.
مواد لازم:
• تخمه آفتابگردان خام: ۲ پیمانه
• نمک: ۱ تا ۲ قاشق چایخوری
• آب: نصف پیمانه
• آبلیمو: ۱ قاشق غذاخوری، اختیاری
• گلپر یا پودر لیمو: به مقدار دلخواه
طرز تهیه:
1. تخمهها را پاک کنید و در صورت تمایل بشویید. سپس اجازه دهید کاملاً خشک شوند.
2. آب، نمک و آبلیمو را داخل تابه بریزید و روی حرارت قرار دهید.
3. تخمهها را اضافه کنید و مرتب هم بزنید تا آب کاملاً تبخیر شود و نمک به خورد تخمهها برود.
4. پس از خشک شدن، حرارت را ملایم کنید و تخمهها را مرتب زیرورو کنید تا بهطور یکنواخت برشته شوند.
5. حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه تفت دهید تا تخمهها طلایی و ترد شوند.
6. در صورت تمایل در دقایق پایانی کمی گلپر یا پودر لیمو اضافه کنید.
7. تخمهها را از روی حرارت بردارید و روی یک سینی پهن کنید تا کاملاً خنک شوند.
نکته:
برای جلوگیری از سوختن تخمه، حرارت باید ملایم باشد و مرتب هم زده شود. تخمه پس از خنک شدن تردتر میشود.