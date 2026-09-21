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طرز تهیه تخمه بوداده خانگی

اگر از طرفداران تخمه هستید می توانید خودتان به راحتی در منزل تخمه بوداده درست کنید.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۶۱
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5191 بازدید
تخمه بو داده

 

به گزارش تابناک، طرز تهیه تخمه بوداده خانگی را در ادامه آموزش داده ایم.

مواد لازم:

• تخمه آفتابگردان خام: ۲ پیمانه

• نمک: ۱ تا ۲ قاشق چای‌خوری

• آب: نصف پیمانه

• آبلیمو: ۱ قاشق غذاخوری، اختیاری

• گلپر یا پودر لیمو: به مقدار دلخواه

طرز تهیه:

1. تخمه‌ها را پاک کنید و در صورت تمایل بشویید. سپس اجازه دهید کاملاً خشک شوند.

2. آب، نمک و آبلیمو را داخل تابه بریزید و روی حرارت قرار دهید.

3. تخمه‌ها را اضافه کنید و مرتب هم بزنید تا آب کاملاً تبخیر شود و نمک به خورد تخمه‌ها برود.

4. پس از خشک شدن، حرارت را ملایم کنید و تخمه‌ها را مرتب زیرورو کنید تا به‌طور یکنواخت برشته شوند.

5. حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه تفت دهید تا تخمه‌ها طلایی و ترد شوند.

6. در صورت تمایل در دقایق پایانی کمی گلپر یا پودر لیمو اضافه کنید.

7. تخمه‌ها را از روی حرارت بردارید و روی یک سینی پهن کنید تا کاملاً خنک شوند.

نکته:

برای جلوگیری از سوختن تخمه، حرارت باید ملایم باشد و مرتب هم زده شود. تخمه پس از خنک شدن تردتر می‌شود.

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