با این میوه تابستانی به جنگ بیماریها بروید
شلیل فقط یکی از میوههای خوشطعم تابستانی نیست؛ این میوه بهدلیل داشتن فیبر، ویتامینها و ترکیبات آنتیاکسیدانی میتواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم باشد. برخی مطالعات نیز مصرف میوههایی مانند شلیل را با کنترل بهتر وزن و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ مرتبط دانستهاند.
به گزارش تابناک، در ادامه، برخی از مهمترین فواید احتمالی شلیل را مرور میکنیم.
شلیل حاوی آنتیاکسیدانهایی مانند ویتامینهای A، C و E و همچنین ترکیبات گیاهی از جمله فلاونوئیدها و آنتوسیانینهاست.
آنتیاکسیدانها به مقابله با رادیکالهای آزاد در بدن کمک میکنند. رادیکالهای آزاد در شرایط مختلفی مانند فعالیت بدنی، قرار گرفتن در معرض اشعه فرابنفش، دود سیگار و برخی آلایندههای محیطی تولید میشوند.
افزایش رادیکالهای آزاد میتواند به سلولها و اجزای آنها، از جمله DNA، آسیب برساند و با بروز برخی بیماریها مرتبط باشد. آنتیاکسیدانها با خنثی کردن بخشی از این ترکیبات میتوانند به کاهش آسیب اکسیداتیو کمک کنند.
افزودن میوههایی مانند شلیل به رژیم غذایی میتواند به مدیریت وزن کمک کند. فیبر موجود در میوهها میتواند احساس سیری را افزایش دهد و در نتیجه، احتمال پرخوری را کاهش دهد.
برخی مطالعات نیز ارتباط میان مصرف بیشتر میوه و کاهش وزن را بررسی کردهاند. در برخی گروهها، بهویژه زنان دارای اضافهوزن یا چاقی، مصرف میوه با کنترل بهتر وزن ارتباط داشته است.
همچنین در برخی پژوهشها، مصرف دستکم دو وعده میوه در روز با کاهش خطر چاقی شکمی مرتبط بوده است؛ هرچند این ارتباط بهتنهایی به معنای اثر مستقیم میوه بر کاهش چربی شکم نیست.
مصرف بیشتر میوهها، از جمله شلیل، ممکن است با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ ارتباط داشته باشد. برخی پژوهشها همچنین نشان دادهاند که مصرف میوه در افراد مبتلا به دیابت میتواند با کاهش خطر برخی عوارض عروقی و مرگومیر مرتبط باشد.
یکی از دلایل احتمالی این اثر، ترکیبی از فیبر، آنتیاکسیدانها و سایر مواد مغذی موجود در میوههاست. فیبر همچنین میتواند بر ترکیب میکروبیوم روده اثر بگذارد و افزایش برخی باکتریهای مفید روده ممکن است در تنظیم متابولیسم نقش داشته باشد.
میکروبیوم روده با حساسیت به انسولین، تنظیم قند خون و التهاب ارتباط دارد. از این رو، داشتن یک رژیم غذایی سرشار از مواد غذایی گیاهی و فیبر میتواند بخشی از الگوی تغذیهای مناسب برای پیشگیری و مدیریت دیابت نوع ۲ باشد.