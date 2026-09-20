سخنگوی شهرداری تهران گفت: آمریکا با تعرض به کشتی حامل اتوبوس‌های دوکابین شهرداری تهران، به ۱۷ دستگاه آسیب جدی زد؛ اتوبوس‌هایی که برای خدمت به مردم در ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت عازم ایران بودند.

به گزارش تابناک، علیرضا زاکانی، شهردار تهران با اشاره به تعرض آمریکا به اتوبوس‌های چینی در حین انتقال دریایی به کشور گفت: در جریان این تعرض اتوبوس ها، مردم تهران آسیب دیدند و در حال حاضر در بندرعباس تخلیه شده‌اند.

۳۱ دستگاه دیگر از محاصره عبور کرده و در گمرک منتظر ترخیص و انتقال به تهران‌اند.

منبع: همشهری آنلاین