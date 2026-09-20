عکس: تعرض آمریکا به اتوبوسهای شهرداری تهران
سخنگوی شهرداری تهران گفت: آمریکا با تعرض به کشتی حامل اتوبوسهای دوکابین شهرداری تهران، به ۱۷ دستگاه آسیب جدی زد؛ اتوبوسهایی که برای خدمت به مردم در ناوگان حملونقل عمومی پایتخت عازم ایران بودند.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۴۸| |
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به گزارش تابناک، علیرضا زاکانی، شهردار تهران با اشاره به تعرض آمریکا به اتوبوسهای چینی در حین انتقال دریایی به کشور گفت: در جریان این تعرض اتوبوس ها، مردم تهران آسیب دیدند و در حال حاضر در بندرعباس تخلیه شدهاند.
۳۱ دستگاه دیگر از محاصره عبور کرده و در گمرک منتظر ترخیص و انتقال به تهراناند.
منبع: همشهری آنلاین
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تجاوز بود نه تعرض.زده رسما داغون کرده،در تعرض روی ماشین خط میندازن
مگه ما خودمون داخل کشور اتوبوس تولید نمیکنیم که باید بریم از خارج بیاریم؟ دقیقا میشه بگید چه داستانی پشت این واردات غیراصولی هست؟
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