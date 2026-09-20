قطر: واشنگتن خواهان دستیابی به توافق است
به گزارش تابناک، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که این کشور حدود دو هفته است در حال تبادل دیدگاهها درباره امکان ازسرگیری مذاکرات ایران است و از طریق تیم میانجیگری خود با تهران و واشنگتن برای بررسی امکان ازسرگیری گفتوگوها در تماس است.
وی گفت: «ما حدود دو هفته است که دیدگاههای مختلفی را درباره ازسرگیری مذاکرات ایران با یکدیگر تبادل میکنیم.»
سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: «از طریق تیم میانجیگری خود با تهران و واشنگتن همکاری میکنیم تا امکان ازسرگیری مذاکرات را بررسی کنیم.»
وی ادامه داد: «میانجیهای ما در حال حاضر میان پایتختهای مختلف در رفتوآمد هستند و امیدواریم در این مسیر به پیشرفت دست یابیم.»
سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین گفت: «ما از مقامهای دولت آمریکا تأییدهایی شنیدهایم مبنی بر اینکه واشنگتن خواهان دستیابی به توافق است.»
وی تأکید کرد: «ما به یک راهحل منطقهای نیاز داریم که ثبات را محقق کند و همچنین به تفاهمی بینالمللی نیاز داریم که از گذرگاههای آبی مانند تنگه هرمز حفاظت کند.»
پیش از این نیز محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر گفت: «آنچه قطر انجام میدهد و آنچه در پی آن است، تسهیل گفتوگوهای صلح و میانجیگری میان طرفهاست.»
منبع: ایسنا
تنها راه ایستادن در برابر این تروریست جهانی قدرت و استقامت است واین هم مستلزم
قوی بودن است وگرنه هیچ مذاکره ای با این دشمن خونخوار بجای نمیرسد .
غیراز این باشد توهم است .