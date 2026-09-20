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قطر: واشنگتن خواهان دستیابی به توافق است

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: ما از مقام‌های دولت آمریکا تأییدهایی شنیده‌ایم مبنی بر اینکه واشنگتن خواهان دستیابی به توافق است.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۳۹
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17839 بازدید
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۵
قطر

به گزارش تابناک، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که این کشور حدود دو هفته است در حال تبادل دیدگاه‌ها درباره امکان ازسرگیری مذاکرات ایران است و از طریق تیم میانجی‌گری خود با تهران و واشنگتن برای بررسی امکان ازسرگیری گفت‌وگوها در تماس است.

وی گفت: «ما حدود دو هفته است که دیدگاه‌های مختلفی را درباره ازسرگیری مذاکرات ایران با یکدیگر تبادل می‌کنیم.»

سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: «از طریق تیم میانجی‌گری خود با تهران و واشنگتن همکاری می‌کنیم تا امکان ازسرگیری مذاکرات را بررسی کنیم.»

وی ادامه داد: «میانجی‌های ما در حال حاضر میان پایتخت‌های مختلف در رفت‌وآمد هستند و امیدواریم در این مسیر به پیشرفت دست یابیم.»

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین گفت: «ما از مقام‌های دولت آمریکا تأییدهایی شنیده‌ایم مبنی بر اینکه واشنگتن خواهان دستیابی به توافق است.»

وی تأکید کرد: «ما به یک راه‌حل منطقه‌ای نیاز داریم که ثبات را محقق کند و همچنین به تفاهمی بین‌المللی نیاز داریم که از گذرگاه‌های آبی مانند تنگه هرمز حفاظت کند.»

پیش از این نیز محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر گفت: «آنچه قطر انجام می‌دهد و آنچه در پی آن است، تسهیل گفت‌وگوهای صلح و میانجی‌گری میان طرف‌هاست.»

منبع: ایسنا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
3
13
پاسخ
درغگو هستندو بی شرف. وبی بوته ترامپ‌که حرامزاده هستش. خود ش خوب میدونه شک نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
17
پاسخ
تا زمانی که آمریکا در منطقه است وحتی برود هم دست از توطئه ودشمنی بر نخواهد داشت
تنها راه ایستادن در برابر این تروریست جهانی قدرت و استقامت است واین هم مستلزم
قوی بودن است وگرنه هیچ مذاکره ای با این دشمن خونخوار بجای نمیرسد .
غیراز این باشد توهم است .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
👏👏👏👌احسنت دقیقا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
5
پاسخ
مرگ برآمریکامرگ براسرائیل مرگ برفتنه گرمرگ بروطن فروش خائن 🤛🤜✊️👊🇮🇱🇺🇲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
2
پاسخ
ایران برای آمریکاییها لقمه بزرگتر از دهانشان است که خفه شان خواهد کرد
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