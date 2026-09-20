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جدیدترین ادعای سخنگوی سنتکام علیه ایران

سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برای جبران برخی از شکست‌های نظامیان کشورش در تجاوز علیه ایران ادعا کرد که از زمان ازسرگیری محاصره علیه تهران، مسیر ۱۰۹ کشتی را تغییر داده‌ است!
کد خبر: ۱۳۹۵۲۳۸
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گزارش سنتکام

به گزارش تابناک، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) امروز یکشنبه در تلاش برای جبران رسانه ای برخی از شکست های نظامیان کشورش در تجاوز علیه ایران با طرح ادعایی مضحک مدعی شد که موفق به تغییر مسیر ۱۰۹ فروند کشتی تجاری شده است!

این مقام آمریکایی که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواهش را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: (از زمان ازسرگیری محاصره دریایی ادعایی علیه ایران) تا ۲۰ سپتامبر (امروز)، نیروهای «سنتکام» ۱۰۹ فروند کشتی تجاری را تغییر مسیر داده‌اند تا از رعایت کامل مقررات اطمینان حاصل شود.

ادعاهای مضحک این مقام آمریکایی در حالی مطرح می شود که به اذعان رسانه های جریان اصلی و حتی مقامات این کشور، قیمت حامل های انرژی در آمریکا از زمان تجاوز غیرقانونی واشنگتن و رژیم صهیونیستی علیه ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز به میزان بسیار زیادی افزایش یافته است.

منبع: مهر

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آمریکا سنتکام ایران تنگه هرمز تردد کشتی ها
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