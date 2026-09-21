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چالش بینایی؛ خوک کجای تصویر پنهان شده؟

یک معمای تصویری جذاب برای سنجش قدرت بینایی و تمرکز؛ آیا می‌توانید خوک پنهان شده در میان ده‌ها سگ رنگارنگ را در کمتر از ۵ ثانیه پیدا کنید؟
کد خبر: ۱۳۹۵۲۲۳
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5890 بازدید

چالش بینایی؛ خوک کجای تصویر پنهان شده؟

به گزارش تابناک؛ معماهای تصویری همیشه یکی از محبوب ترین سرگرمی ها برای تقویت عملکرد مغز و سنجش میزان دقت و بینایی هستند. این تست ها افزون بر جنبه سرگرمی، مغز شما را به چالش می کشند تا جزئیات پنهان در میان انبوهی از الگوهای مشابه را سریع تر تشخیص دهد.

در تصویر بالا، گله ای از سگ های شاد و رنگارنگ با گوش ها و چهره های گوناگون دیده می شوند. اما یک مهمان ناخوانده در میان آن ها قرار دارد! یک خوک در میان این همه سگ پنهان شده است.

تایمر گوشی خود را روی 5 ثانیه تنظیم کنید و به تصویر نگاه کنید. آیا می توانید خوک را پیش از اتمام زمان پیدا کنید؟

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پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

 

 

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پاسخ معمای تصویری

اگر توانستید در زمان تعیین شده خوک را پیدا کنید، به شما تبریک می گوییم؛ قدرت بینایی و اسکن تصویری شما بسیار بالا است!

اما اگر هنوز موفق نشده اید، نگران نباشید. در تصویر زیر محل پنهان شدن خوک مشخص شده است.

چالش بینایی؛ خوک کجای تصویر پنهان شده؟

منبع: عصرایران

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چالش بینایی هوش تصویری هوش معما حل معما سنجش بینایی
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