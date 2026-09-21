در سال ۱۹۷۳، یک هواپیمای مسافربری در ارتفاع بیش از ۱۱ هزار متر با یک دال روپل برخورد کرد؛ ارتفاعی که بسیار فراتر از محدوده معمول پرواز بیشتر پرندگان است. همین اتفاق یک پرسش عجیب را مطرح می‌کند: پرندگان واقعاً تا چه ارتفاعی می‌توانند اوج بگیرند؟ پاسخ فقط به قدرت بال‌ها مربوط نیست؛ کاهش اکسیژن، سرمای شدید و رقیق‌شدن هوا هرکدام محدودیتی جدی ایجاد می‌کنند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بررسی می‌کند چه چیزی امکان چنین پرواز خارق‌العاده‌ای را فراهم می‌کند.