خانمها و آقایان؛
چرا بعضیها تقریباً هیچوقت گم نمیشوند؟
مغز انسان برای پیدا کردن مسیر به سامانهای پیچیده متکی است که به ما اجازه میدهد از نشانههای محیطی استفاده کنیم، مسیرهای آشنا را به خاطر بسپاریم و حتی در مکانهای جدید نقشهای ذهنی از محیط بسازیم. اما توانایی مسیریابی در همه یکسان نیست؛ ژنتیک، نوع محیطی که در آن بزرگ شدهایم، تمرینهای فضایی و حتی استفاده مداوم از سامانههای موقعیتیابی میتوانند بر حس جهتیابی ما اثر بگذارند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نشان میدهد مغز چگونه راه را پیدا میکند و چرا بعضی افراد در این کار بسیار بهتر از دیگران هستند.
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