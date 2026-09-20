مغز انسان برای پیدا کردن مسیر به سامانه‌ای پیچیده متکی است که به ما اجازه می‌دهد از نشانه‌های محیطی استفاده کنیم، مسیرهای آشنا را به خاطر بسپاریم و حتی در مکان‌های جدید نقشه‌ای ذهنی از محیط بسازیم. اما توانایی مسیریابی در همه یکسان نیست؛ ژنتیک، نوع محیطی که در آن بزرگ شده‌ایم، تمرین‌های فضایی و حتی استفاده مداوم از سامانه‌های موقعیت‌یابی می‌توانند بر حس جهت‌یابی ما اثر بگذارند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نشان می‌دهد مغز چگونه راه را پیدا می‌کند و چرا بعضی افراد در این کار بسیار بهتر از دیگران هستند.