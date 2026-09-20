وقایع اتفاقیه؛
چرا سبیل هیتلر اینقدر عجیب بود؟
سبیل کوچک و چهارگوش آدولف هیتلر امروز چنان با چهره او گره خورده که تقریباً به نمادی غیرقابلاستفاده تبدیل شده است. اما این مدل موسوم به «سبیل مسواکی» در آغاز نه مختص هیتلر بود و نه الزاماً معنایی سیاسی داشت؛ حتی چهرههایی مانند چارلی چاپلین نیز از آن استفاده میکردند. درباره اینکه هیتلر چرا سبیل پرپشت قدیمی خود را به این مدل تغییر داد، روایتهای متفاوتی وجود دارد؛ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با استناد به روایتهای نزدیکان هیتلر به ریشههای کاربردی، سیاسی این سبیل و پیامدهای آن در زمان حیات و پس از مرگ هیتلر میپردازد.
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