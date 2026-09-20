فاکس نیوز با انتشار تصاویر ماهواره‌ای منتسب به تأسیسات موسوم به «طالقان ۲» مدعی ایجاد زیرساخت‌های حفاظتی و مشاهده تحرکات تازه در این مجموعه شد و سپس تریبون را در اختیار سفیر اسرائیل در سازمان ملل قرار داد تا درباره احتمال حمله مجدد به تأسیسات هسته‌ای ایران فضاسازی کند. این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.