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کد خبر:۱۳۹۵۲۰۱
کد خبر:۱۳۹۵۲۰۱
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نبض خبر

تصاویر ماهواره‌ای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمه‌چینی حمله؟!

فاکس نیوز با انتشار تصاویر ماهواره‌ای منتسب به تأسیسات موسوم به «طالقان ۲» مدعی ایجاد زیرساخت‌های حفاظتی و مشاهده تحرکات تازه در این مجموعه شد و سپس تریبون را در اختیار سفیر اسرائیل در سازمان ملل قرار داد تا درباره احتمال حمله مجدد به تأسیسات هسته‌ای ایران فضاسازی کند. این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
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