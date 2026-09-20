نبض خبر
تصاویر ماهوارهای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمهچینی حمله؟!
فاکس نیوز با انتشار تصاویر ماهوارهای منتسب به تأسیسات موسوم به «طالقان ۲» مدعی ایجاد زیرساختهای حفاظتی و مشاهده تحرکات تازه در این مجموعه شد و سپس تریبون را در اختیار سفیر اسرائیل در سازمان ملل قرار داد تا درباره احتمال حمله مجدد به تأسیسات هستهای ایران فضاسازی کند. این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:ویدیو فیلم اسرائیل آمریکا طالقان جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل تاسیسات هسته ای تاسیسات هسته ای کرج بمباران تاسیسات اتمی ایران