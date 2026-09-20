نبض خبر؛
چطور یک دفترچه کاغذی به مرز میان آزادی و محدودیت تبدیل شد؟
گذرنامه امروز بخش عادی سفر بینالمللی به نظر میرسد، اما نظامی که اکنون جابهجایی میلیاردها انسان را تنظیم میکند، قدمت چندانی ندارد. جنگ جهانی اول، نگرانیهای امنیتی و تلاش دولتها برای کنترل مرزها، این سند ساده را به یکی از مهمترین ابزارهای تعیینکننده آزادی سفر تبدیل کرد. اما گذرنامه فقط سندی برای عبور از مرز نیست؛ در مقاطع مختلف تاریخ میتوانسته جان انسانها را نجات دهد، مانع خروج مخالفان سیاسی شود یا به شهروندان برخی کشورها آزادی عملی بدهد که دیگران از آن محروماند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، داستان شکلگیری نظام گذرنامه و پرسشی را بررسی میکند که هنوز پاسخ سادهای ندارد: چرا محل تولد باید تا این اندازه تعیین کند یک انسان تا کجا میتواند برود؟
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