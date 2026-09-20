چرتکه؛
چرا تعرفهها آنطور که سیاستمداران انتظار دارند عمل نمیکنند؟
تعرفهها در ظاهر ابزاری سادهاند: گرانتر کردن کالای خارجی برای حمایت از تولید داخلی. اما تجربههای تاریخی نشان میدهد نتیجه آنها میتواند بسیار پیچیدهتر باشد؛ از افزایش قیمتها و تغییر مسیر تجارت گرفته تا جنگ تجاری و از بین رفتن مشاغل در بخشهای دیگر اقتصاد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با مرور چند نمونه مهم از تاریخ اقتصادی آمریکا نشان میدهد چگونه یک تصمیم ظاهراً ساده میتواند زنجیرهای از واکنشها را در داخل و خارج از کشور ایجاد کند؛ واکنشهایی که گاهی حتی طراحان سیاست نیز انتظارشان را ندارند.
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