سی‌ان‌ان در گزارشی ادعا کرد که ماهواره‌های جاسوسی روسیه با جمع‌آوری اطلاعات دقیق از پایگاه‌های آمریکا، نقشی مهم در حملات ایران داشته‌اند؛ روایتی که ابعاد همکاری اطلاعاتی مسکو و تهران و پیامدهای آن برای موازنه امنیتی منطقه را بررسی می‌کند. این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.