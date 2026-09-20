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کد خبر:۱۳۹۵۱۸۲
کد خبر:۱۳۹۵۱۸۲
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نبض خبر؛

گزارش سی‌ان‌ان از ۱۴ ماهواره روسی که به ایران اطلاعات می‌دهند

سی‌ان‌ان در گزارشی ادعا کرد که ماهواره‌های جاسوسی روسیه با جمع‌آوری اطلاعات دقیق از پایگاه‌های آمریکا، نقشی مهم در حملات ایران داشته‌اند؛ روایتی که ابعاد همکاری اطلاعاتی مسکو و تهران و پیامدهای آن برای موازنه امنیتی منطقه را بررسی می‌کند. این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
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روسیه ایران آمریکا سی ان ان جنگ ایران و آمریکا جنگ رمضان جنگ دوازده روزه عربستان جنگ منطقه ای ایران و روسیه ویدیو
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