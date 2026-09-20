چرتکه؛
جنگلهایی در اعماق تاریک اقیانوس؛ کلپها چگونه آنجا زنده میمانند؟
در بخشهایی از اقیانوس که تنها کسری ناچیز از نور خورشید به آن میرسد، جنگلهایی عظیم از کلپ رشد میکنند؛ گیاهانی که گاهی از نمونههای آبهای کمعمق نیز بزرگترند. وجود چنین جنگلهایی سالها برای دانشمندان معما بوده، زیرا این گیاهان برای فتوسنتز به نور نیاز دارند، اما در ژرفای دهها متر زیر سطح دریا با نوری بسیار اندک به حیات خود ادامه میدهند. پژوهشگران برای توضیح این پدیده به مجموعهای از سازگاریهای کمنظیر اشاره میکنند؛ از مصرف بسیار بهینه انرژی گرفته تا استفاده متفاوت از دیاکسید کربن و ذخیره منابع برای ماههای تاریکتر. این جنگلهای پنهان همچنین ممکن است نقشی مهم در پناه دادن به گونههای دریایی در برابر گرمایش اقیانوس و حتی چرخهٔ کربن داشته باشند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک به یکی از شگفتانگیزترین زیستبومهای ناشناخته اقیانوس میپردازد و نشان میدهد چرا هنوز بخش بزرگی از راز آنها کشف نشده است.
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