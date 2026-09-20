چرا هنوز سوار شدن به هواپیما اینقدر طول میکشد؟
سوار شدن مسافران به هواپیما ظاهراً فرایندی ساده است، اما همین چند دقیقه به مسئلهای جدی برای ریاضیدانان و شرکتهای هواپیمایی تبدیل شده است. از سوار کردن مسافران از عقب به جلو گرفته تا روشهایی که بر اساس محل صندلی طراحی شدهاند، شبیهسازیها نشان میدهند بعضی شیوهها میتوانند این فرایند را بهطور محسوسی سریعتر کنند. با این حال، سریعترین روشها معمولاً چیزی از مسافران میخواهند که در دنیای واقعی بهسادگی ممکن نیست: حضور بهموقع، صفبندی کاملاً دقیق و حتی جدا شدن اعضای خانواده هنگام سوار شدن. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بررسی میکند چرا با وجود دههها پژوهش، هنوز صف ورود به هواپیما یکی از آشناترین بخشهای آزاردهندهٔ سفر هوایی است و آیا واقعاً راه بهتری وجود دارد.
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