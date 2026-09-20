در سال ۱۶۴۸، یک نهاد مدیریت آب در هلند برای تأمین هزینه تعمیر خاکریزها، اوراق قرضه‌ای منتشر کرد که هیچ تاریخ سررسیدی نداشت. برخلاف بیشتر بدهی‌های مالی، این اوراق نه‌تنها از بین نرفت، بلکه پس از چندین ادغام سازمانی و گذشت نزدیک به چهار قرن، هنوز معتبر مانده است. این سند تاریخی اکنون در اختیار دانشگاه ییل قرار دارد و همچنان هر سال مبلغی هرچند ناچیز سود پرداخت می‌کند. اما چگونه یک بدهی متعلق به قرن هفدهم توانسته از جنگ‌ها، تغییر حکومت‌ها، دگرگونی نظام‌های پولی و قرن‌ها تحول اقتصادی جان سالم به در ببرد؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، داستان یکی از عجیب‌ترین نمونه‌های زنده در تاریخ مالی را روایت می‌کند.