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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۱۶۴
کد خبر:۱۳۹۵۱۶۴
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چرتکه؛

قمار بزرگ چین؛ آیا بامبو می‌تواند جای پلاستیک را بگیرد؟

چین برنامه‌ای چندساله را برای جایگزینی بخشی از مصرف پلاستیک با محصولات بامبویی آغاز کرده و شهر یی‌بین را به یکی از مهم‌ترین مراکز این پروژه تبدیل کرده است؛ جایی که دولت با سرمایه‌گذاری صنعتی، خرید دولتی و حمایت از فناوری‌های تازه تلاش می‌کند بازاری را بسازد که هنوز از نظر قیمت توان رقابت کامل با پلاستیک را ندارد. اما پشت این برنامه سبز، مسئله‌ای پیچیده‌تر قرار دارد: بسیاری از محصولات موسوم به بامبویی آن‌قدر که به نظر می‌رسد «بامبو» نیستند، فناوری‌های پیشرفته‌تر هنوز در مقیاس آزمایشگاهی‌اند و اختلاف قیمت با پلاستیک همچنان بسیار زیاد است. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بررسی می‌کند که آیا چین واقعاً می‌تواند با قدرت دولت، طی چند سال مسیری را طی کند که پلاستیک برای رسیدن به آن دهه‌ها زمان صرف کرده است.
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ویدیو فیلم چرتکه بامبو پلاستیک چین
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