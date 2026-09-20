ممنوعیت تردد برخی خودروها در تهران از اول مهر

ممنوعیت تردد خودروها در قالب محدودیت برای ناوگان پخش مواد غذایی و دارویی و حمل اسباب منزل از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح، از ابتدای مهرماه در تهران اجرا می‌شود.

به گزارش تابناک؛ مدیریت تردد خودرو و روان‌سازی عبور و مرور در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، در دستور کار ستاد استقبال از مهر شهرداری تهران قرار گرفته است.

حمیدرضا رنجبر، درباره اقدامات ستاد استقبال از مهر در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: در این ستاد همه ساله ۵ کارگروه تشکیل می‌شود که موضوع استقبال از مهر از طریق این کارگروه‌ها (اطلاع رسانی و آموزش فرهنگ ترافیک، روان سازی و مدیریت تردد وسایل نقلیه، ارتقای ایمنی محدوده اماکن آموزشی، ارتقاء عملکرد حمل و نقل همگانی و کارگروه سرویس مدارس) برنامه ریزی و عملیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: ذیل هر یک از این کارگروه‌ها، برنامه‌ها و شرح وظایفی برای اجرا جهت استقبال از مهرماه پیش‌بینی شده است. در کارگروه اطلاع رسانی بخشی از تمرکز ما روی روز جهانی بدون خودروست. برای همین منظور از ۳۰ شهریور تا ۷ مهرماه برنامه ریزی کردیم که مناطق با همکاری پلیس راهور محوری را برای برگزاری رویداد اجرایی کنند.

رنجبر با بیان اینکه مناطق ۲۲ گانه محور‌ها برگزاری رویداد روز جهانی بدون خودرو را مشخص کردند و ما نیز شیوه نامه اجرایی آنها را ابلاغ کردیم، گفت: بعد از ۷ مهرماه گزارش تجمیع شده مناطق را منتشر خواهیم کرد. همچنین برنامه‌هایی برای ترویج فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل همگانی و استفاده از ظرفیت‌های شهر برای توزیع و تکثیر پیام‌های آموزشی در سطح شهر در دست داریم؛ ظرفیت مترو، بیلبورد‌های منصوبه در معابر شهری، اتوبوس‌ها و ایستگاه‌های حمل‌ونقلی ظرفیتی برای ما ایجاد می‌کند که بتوانیم پیام‌های خود در زمینه حمل‌ونقل را به مردم برسانیم.

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران خاطرنشان کرد: امسال در کارگروه اطلاع رسانی از آموزش و پرورش خواستیم که با همکاری شهرداری تهران در قالب نرم افزار شاد تیزر‌های آموزشی سازمان حمل‌ونقل در زمینه فرهنگ ترافیک را به والدین و فرزندان ارائه کند. در کاگروه روان سازی و مدیریت تردد که با حضور نمایندگان شهری و کشوری برگزار شد، درباره اینکه چه تمهیداتی را باید در آستانه مهر برای مواجه با کمترین میزان ترافیک پیش‌بینی کنیم، مطرح شد.

محدودیت تردد برای خودروهای پخش مواد غذایی از اول مهر

وی با تأکید بر اینکه با شروع مهرماه ترافیک معابر پایتخت در صبح و بعدازظهر افزایش حدود ۳۰ درصدی پیدا می‌کند، گفت: برای مدیریت این افزایش ترافیک، برنامه‌هایی را به شورای ترافیک ارائه کردیم که با حضور شهردار تهران به تصویب رسید. به گونه‌ای که تردد ناوگان پخش مواد غذایی، دارویی و حمل اسباب منزل از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح از ابتدای مهرماه ممنوع است.

ممنوعیت نمایشگاه‌ها در تهران تا نیمه مهر

رنجبر عنوان کرد: یکی دیگر از مصوبات این بود که سهمیه ۲۰ روزه تردد رایگان در محدوده کاهش آلودگی از ۱ تا ۸ مهر (با حفظ امکان استفاده از سهمیه در روز‌های بعدی فصل پاییز) قابل استفاده نخواهد بود. همچنین در هفته اول مهرماه هرگونه عملیات عمرانی در سطح شهر که باعث اشغال سطح سواره رو می‌شود لغو خواهد شد و پلیس نیز در این زمینه اعمال قانون می‌کند.

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به ممنوعیت برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی در نیمه اول مهرماه، گفت: شورای ترافیک این طرح را تصویب کرد و برای اینکه اجرایی شود باید شورای (همتا) در استانداری آن را ابلاغ کند. موضوع شناورسازی ساعات ادارات نیز با دستور رئیس جمهور به ادارات ابلاغ شد و ساعت کاری ادارات از ۸ صبح تا ۱۳ اعلام شد.

تابلوها و علائم ترافیکی اطراف مدارس اصلاح شد

وی گفت: در کارگروه ارتقای ایمنی محدوده اماکن آموزشی مطالعات خوبی انجام شده و مصوباتی نیز به مناطق ابلاغ شده است. (عمده نواقص احصا و موانع رفع شده است و رفع موانع باقیمانده نیز در دستورکار مناطق می‌باشد). از رفع نواقص تابلو‌ها و علائم ترافیکی سطح معابر گرفته تا خط کشی خیابان‌ها، نصب سرعت‌کاه‌ها و اصلاحات هندسی برای تردد ایمنی دانش آموزان و رفع نواقص چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نیز در این کارگروه به شرکت کنترل ترافیک اعلام شده و شرکت به تدوین برنامه برای رفع مشکلات موجود پرداخت. وضعیت هم نسبتا خوب است و تقریبا نواقص برطرف شده است.

رفع نواقص مترو و اتوبوس تهران پیش از مهر

رنجبر با اشاره به بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی خاطرنشان کرد: در کارگروه ارتقاء عملکرد حمل‌ونقل همگانی مواردی بررسی شد و مترو و اتوبوسرانی برنامه‌های عملیاتی خود را مانند اورهال تجیهزات مطرح کردند تا در شروع مهرماه با حداکثر ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی در خدمت شهروندان باشیم. هرچه خدمات بهتری ارائه بدهیم شهروندان رغبت کمتری به استفاده از خودروی شخصی دارند. در مترو همه موضوعات مانند رفع نواقص داخل واگن‌ها، رفع نواقص سیستم تهویه، اورهال و بازبینی آسانسور و پله‌های برقی ایستگاه‌ها و نظافت داخل و بیرون واگن‌های مترو بررسی شده است.

مدیرکل حمل‌ونقل عمومی شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های شرکت واحد اتوبوسرانی برای مهر ماه عنوان کرد: شرکت اتوبوسرانی نیز ناوگان فعال موجود را اورهال کرده است. همچنین روشنایی، نظافت، تأسیسات و تجهیزات پایانه‌ها بررسی شده تا با ظرفیت کامل در خدمت شهروندان باشیم.

منبع: ایسنا