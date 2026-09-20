هتل نوشهر و تصاویر جنجالی که خبرساز شد

هتل نوشهر به دنبال انتشار تصاویری از یک برنامه در فضای مجازی، در کانون توجه مسئولان قرار گرفت و موضوع نحوه برگزاری این برنامه و ادعای هنجارشکنی در حال بررسی است.

به گزارش تابناک؛ طی روز‌های اخیر تصاویری از برگزاری برنامه‌ای در هتلی در نوشهر در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌هایی را در پی داشت.

در پی انتشار این تصاویر، موضوع از سوی مسئولان شهرستان نوشهر مورد توجه قرار گرفت و بررسی درباره نحوه برگزاری این برنامه و جزئیات آن در حال انجام است.

سرهنگ عابدین داغمه چی فرمانده سپاه ناحیه نوشهر نیز با اشاره به انتشار این ویدیو‌ها اعلام کرد که موضوع در حال پیگیری است.

همچنین بنا بر اعلام وی، دادستان شهرستان نوشهر بر بررسی موضوع و برخورد قانونی با مواردی که در چارچوب مقررات نیازمند رسیدگی باشد، تأکید کرده است.

بر اساس این گزارش، اظهارنظر نهایی درباره ابعاد و جزئیات این برنامه منوط به تکمیل بررسی‌های مراجع مسئول است و تاکنون جزئیات بیشتری درباره نتیجه رسیدگی اعلام نشده است.

انتشار تصاویر این برنامه در فضای مجازی، در حالی با واکنش مسئولان همراه شده که مراجع ذی‌ربط تأکید دارند بررسی موضوع باید بر اساس مستندات و ضوابط قانونی انجام شود.

منبع: مهر