En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

هتل نوشهر و تصاویر جنجالی که خبرساز شد

هتل نوشهر به دنبال انتشار تصاویری از یک برنامه در فضای مجازی، در کانون توجه مسئولان قرار گرفت و موضوع نحوه برگزاری این برنامه و ادعای هنجارشکنی در حال بررسی است.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۴۸
| |
10416 بازدید
|
۶
هنجارشکنی

به گزارش تابناک؛ طی روز‌های اخیر تصاویری از برگزاری برنامه‌ای در هتلی در نوشهر در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌هایی را در پی داشت.

در پی انتشار این تصاویر، موضوع از سوی مسئولان شهرستان نوشهر مورد توجه قرار گرفت و بررسی درباره نحوه برگزاری این برنامه و جزئیات آن در حال انجام است.

سرهنگ عابدین داغمه چی فرمانده سپاه ناحیه نوشهر نیز با اشاره به انتشار این ویدیو‌ها اعلام کرد که موضوع در حال پیگیری است.

همچنین بنا بر اعلام وی، دادستان شهرستان نوشهر بر بررسی موضوع و برخورد قانونی با مواردی که در چارچوب مقررات نیازمند رسیدگی باشد، تأکید کرده است.

بر اساس این گزارش، اظهارنظر نهایی درباره ابعاد و جزئیات این برنامه منوط به تکمیل بررسی‌های مراجع مسئول است و تاکنون جزئیات بیشتری درباره نتیجه رسیدگی اعلام نشده است.

انتشار تصاویر این برنامه در فضای مجازی، در حالی با واکنش مسئولان همراه شده که مراجع ذی‌ربط تأکید دارند بررسی موضوع باید بر اساس مستندات و ضوابط قانونی انجام شود.

منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
هتل نوشهر فضای مجازی
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روایتی دیگر از کلیپ جنجالی/جایی که عمر هیچ‌کس تلف نمی‌شود؛ نه فرزندان، نه والدین
واکنش همسر سابق بابک جهانبخش به حرف‌های او
واکنش تند چمران به شایعه انحلال شوراها
جزئیات آتش‌سوزی نوشهر تشریح شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۶
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
138
41
پاسخ
طبیعی است وقتی با هنجارشکنان در اقصی نقاط کشور برخورد نشود این جوری می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
23
138
پاسخ
دلار رو بگیر نره بالا!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
بالا رفتن دلار طبیعیه و هنجارشکن نیست، لطفا اذهان رو مشوش نکنید
بیکار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
دلارو ول کن مهم حجابه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
8
88
پاسخ
قیمت های جنجالی در فروشگاه ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
12
94
پاسخ
بس بسه
داريم توي فقر له ميشيم
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qwO
tabnak.ir/005qwO